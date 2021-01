BoerBurgerBeweging presenteert verkiezingsprogramma in dialect

Het programma is beschikbaar in het Fries, Sallands, Brabants, Zeeuws, Gronings en zelfs in het Haags. "Het idee om het zo te doen, is ontstaan aan de keukentafel", zegt Erik Stegink, nummer drie op de lijst. "Wij als plattelanders praten veel in dialect tegen elkaar. Toen dachten we: waarom is er nooit een verkiezingsprogramma in dialect beschikbaar?"

'Haags programma ook nodig'

Niet veel later was de kogel door de kerk en werd er gestart met het schrijven van het programma in verschillende dialecten. "Het is een mooie manier om bepaalde tradities van het platteland te behouden, waarvan dialect er één is."

De partijleden schreven ook een Haagse versie. "We willen als partij natuurlijk naar Den Haag, dus vonden we dat we ook een programma in het Haags moesten schrijven", vervolgt Stegink. "Ik ben heel benieuwd hoe de Hagenezen dat vinden."

Een deel van de Sallandse en Haagse versie (Foto: BoerBurgerBeweging)

'Niet makkelijk om te schrijven'

De Sallandse versie is geschreven door Alie Elmerink uit Loo-Bathmen. "Ik had nog nooit in mijn leven een verkiezingsprogramma gelezen", zegt ze lachend. "Het was echt heel leuk om het te schrijven."

Volgens Elmerink is het niet makkelijk. "Ik las de Nederlandse teksten in dialect voor en schreef het vervolgens op die manier op. De meningen verschillen of de spreektaal hetzelfde is als schrijftaal in dialect, maar ik vond dit een mooie oplossing."

Het belangrijkste doel tijdens de komende verkiezingen voor Stegink? "Minimaal één zetel halen om in Den Haag te komen. We vinden twee zetels heel realistisch, maar hopen tussen de vijf en zeven zetels te halen."