Wederom werken van kunstenaar Banksy geveild in Zwolle

Veilingmeester Richard Hessink mocht vandaag in zijn veilinghuis in de Koperen Hoogte een aantal bijzondere werken van de Britse streetart-kunstenaar Banksy veilen.

'Never liked the Beatles'

Naast een viertal prenten (opbrengst tussen de 3.500 en 15.000 euro) sprongen twee daadwerkelijke streetart-objecten er uit. Deze werken, onder de titel 'Gangsta Rat' en 'Never liked the Beatles' in de veilingcatalogus, zijn sjabloon- en spuitwerk-afbeeldingen die de kunstenaar in 2004 op een paar houten panelen van oude gebouwen in Seel Street in Liverpool heeft gespoten.

Never liked the Beatles van Banksy ging voor 160.000 euro onder de hamer (Foto: Veilinghuis Hessink's)

De kunstwerken leverden respectievelijk 150.000 en 160.000 euro op, zichtbaar trots afgehamerd door Hessink. Die is blij met de opbrengst én verguld dat de unieke objecten, net als het Bird with Grenade dat hij eind vorig jaar veilde, in Nederland blijven.

Echtheid

Hoewel de streetart-werken niet voorzien zijn van een handtekening of een officieel Banksy certificaat twijfelt de Zwolse veilingmeester niet aan de echtheid van de stukken.

De prent Toxic Mary van de hand van Banksy leverde 15.000 euro op (Foto: RTV Oost)

"Banksy heeft een eigen boekje en een heleboel eigen sjablonen. Daar maakt hij in grote oplages prenten van die hij verkoopt. Zodra hij die sjablonen waar dan ook ter wereld in het openbaar gebruikt voor Street Art-activiteiten, dan zijn de media daar als de kippen bij om het vast te leggen."



Van deze werken zijn dan ook tal van foto's en video's van onder meer BBC, de Sun en de Daily Telegraph. "Daarop kan je tot in de kleinste details zien dat het echte Street Art-materiaal van Banksy is." Ook de beschadigingen op de foto's zijn één op één gelijkend met die op de werken.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat er in Nederland een werk onder de hamer ging van de wereldberoemde en mysterieuze straatkunstenaar. Eind vorig jaar werd er 170.000 euro betaald voor een werk van Banksy. Ook dat kunstwerk werd geveild door Hessink, die dus nog steeds de enige Nederlandse veilingmeester is die werk van de Britse kunstenaar veilde.