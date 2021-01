Pand viervoudige moord Enschede mogelijk toch voor sloopkogel behoed: plannen voor woonruimte

De voormalige growshop in Enschede, waar in november 2018 vier mannen werden doodgeschoten, wordt mogelijk toch voor de sloopkogel behoed. Woningbouwvereniging Ons Huis is sinds vorige maand eigenaar van het pand. De corporatie wil op de huidige plek nieuwe woonruimte organiseren. "Daarbij houden we alle scenario's open: sloop van het pand, maar het kan ook renovatie worden."

Sinds de voormalige growshop in de wijk Velve-Lindenhof het decor vormde voor de zogenoemde Kwartetmoord stond het geruime tijd leeg. Aanvankelijk was het nog geruime tijd op last van justitie verzegeld voor forensisch onderzoek. Maar nadat het weer was vrijgegeven, heeft de vorige eigenaar het gebouw verkocht aan corporatie Ons Huis.

Doorverkocht

Ons Huis had aanvankelijk het plan opgevat het pand te slopen en er appartementen te bouwen, maar vorige maand is het gebouw doorverkocht aan corporatie Domijn.

Volgens interim-directeur Allard Zandstra van Domijn is nog niet helemaal duidelijk wat er met het gebouw gaat gebeuren. "Uitgangspunt is dat het woonruimte wordt. Maar hoe dat er uit moet gaan zien, is nog onbekend. Het kan nieuwbouw zijn, maar het kan ook zijn dat we het huidige pand renoveren. Er zat bijvoorbeeld een winkel in. Daar zouden we woonruimte van kunnen maken."

Nare herinneringen

Omwonenden lieten eerder tegenover RTV Oost weten dat ze het pand liever kwijt dan rijk zijn. De aanblik van de vroegere growshop zou vooral nare herinneringen oproepen aan het misdrijf, aldus buurtbewoners.

Of er straks mensen willen wonen in een pand waar vier mensen zijn doodgeschoten, is iets waar Ons Huis in het huidige stadium nog niet teveel op vooruit wil lopen. De komende tijd worden eerst de diverse mogelijkheden bestudeerd voor het project, dat intussen de naam 'Hoekpand Velve' heeft meegekregen.

"We houden vooralsnog alle scenario's open", aldus interim-directeur Zandstra.

Driemaal levenslang

Een vader en zijn twee zonen zijn in november veroordeeld tot levenslang. Het drietal tekende nog dezelfde dag appèl aan. Het hoger beroep gaat in juni van start.