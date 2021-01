Aantal coronabesmettingen in Overijssel blijft dalen, sterker dan landelijk

Het aantal gemelde nieuwe coronabesmettingen in Overijssel is afgelopen week opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de provincie kregen afgelopen week 2839 mensen te horen dat ze positief getest waren. Vorige week waren dat er nog 3219 en nog een week eerder 4615.

Een dalende trend, hoewel het minder hard gaat dan een week eerder. Ook landelijk daalt het aantal besmettingen deze week minder hard dan in de weken ervoor. Het RIVM benadrukt bij de NOS dat Nederland nog altijd in de "ernstige fase van de epidemie" verkeert. Het RIVM waarschuwt ook voor een toename van de Britse variant van het coronavirus.

Sterke daling in Overijssel

Afgelopen week daalde landelijk het aantal besmettingen met acht procent. In Overijssel was er afgelopen week sprake van een daling van bijna twaalf procent. In IJsselland daalde het aantal besmettingen met ruim dertien procent. In Twente bijna elf procent.

Het weekoverzicht van het RIVM registreert het aantal coronagevallen tussen afgelopen dinsdag tien uur 's ochtends en tien uur vanmorgen.

Een gemeente in het rood

Op de kaart die LocalFocus wekelijks publiceert is nog maar één gemeente in Overijssel rood gekleurd. Dat is Staphorst waar afgelopen week rond de 507 mensen per 100.000 inwoners besmet raakte met het virus. De andere gemeenten in Overijssel zijn in verschillende tinten oranje gekleurd.

Wil jij zien hoeveel mensen in jouw gemeente de afgelopen week positief werden getest op corona? Kijk dan op onderstaande kaart.

Ook op Google Maps is een zeer uitgebreide kaart te vinden waarop terug te vinden is hoeveel mensen besmet zijn geraakt per gemeente of hoeveel mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis of zijn overleden.

Negen doden in Twente

Twente telde vandaag negen coronadoden. Dat is een flinke piek na relatief rustige dagen waarbij volgens de cijfers van het RIVM gisteren zelfs geen enkele coronadode te betreuren was. Dat was voor het eerst sinds 14 december. IJsselland telde de afgelopen week één coronadode.