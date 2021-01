Coronacrisis is gamechanger voor de zorg: "We moeten meer luisteren naar de mensen die het werk doen" (Foto: RTV Oost)

De coronacrisis is op veel gebieden een enorme spelbreker. Voor de zorgsector zou de crisis in positieve zin een gamechanger kunnen zijn. Dat zegt Sabine Uitslag, ze is initiatiefneemster en kartrekker van de 'Dag van het Werkplezier in de Zorg', door de crisis eenmalig omgedoopt tot de 'Dag van het Respect voor de Zorg'. "Corona is vreselijk, maar de zorg is er voor altijd door veranderd. Daar ben ik van overtuigd."

Als de crisis één ding heeft aangetoond dan is het volgens de geboren en getogen Twentse dat de afgelopen maanden duidelijk is geworden dat zorg gaat om mensen en minder om protocollen.

"We moeten anders gaan denken over de huidige structuren. Die zijn soms beknellend. Zorg is mensenwerk en de kwaliteit wordt bepaald door de relatie die mensen met elkaar hebben. De zorg zal niet meer zo zijn zoals het was. Dat kan ook niet. We moeten meer luisteren naar de mensen die het werk doen. Die hebben vaak hele heldere en goede ideeën hoe het wel kan."

"Kleine groep die het verpest"

In een interview op Radio Oost gaat Uitslag ook in op de rellen van de afgelopen dagen en in het bijzonder op de voorvallen bij ziekenhuis MST in Enschede en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Ze denkt niet dat de relschoppers het echt gemunt hadden op de ziekenhuizen met als bedoeling om de zorgmedewerkers angst aan te jagen. "Het is een kleine groep die het voor de grote groep verpest. Iedereen mag zijn mening hebben, maar om deze manier mensen bang te maken en zaken te molesteren dat is gewoon schandalig. Ik denk dan ook aan de ondernemers van wie winkels zijn vernield."

De top van het MST liet daags na de ongeregeldheden in de stad al weten dat de acties van de relschoppers niet bewust tegen het ziekenhuis waren gericht. "Ons ziekenhuis ligt midden in het centrum, waardoor de onrust zich deels vanuit het centrum richting ons ziekenhuis verplaatste. De demonstranten zijn niet doelbewust richting MST gegaan. Er is geen schade aan het gebouw of de ruiten aangericht, wel zijn de slagbomen van de parkeerplaats en de spoedpost afgebroken."

"Benen in de knup lopen"

Veel liever heeft Uitslag dat er aandacht is voor al die duizenden zorgmedewerkers die nu al bijna een jaar 'de benen in de knup lopen' om iedereen van de best mogelijke zorg te voorzien. Met haar huidige werkzaamheden wil het voormalig Tweede Kamerlid dat er positiever over de zorg wordt gesproken.

"Er zijn tijdens deze crisis ook veel positieve ontwikkelingen geweest. Grootste zaken zoals systeemveranderingen. Het besef dat we anders moeten kijken naar de zorg, naar het werk. Maar ook kleine dingen met groots resultaat. Zoals het idee voor een gehaakte hand voor mensen met dementie of verstandelijk gehandicapten. Zo'n idee komt niet uit de bestuurskamers, maar van de mensen op de vloer zelf."

Verschillende zorginstellingen in Overijssel hadden vandaag aandacht voor de 'Dag van het Respect voor de Zorg'.

