Vooral Twentenaren hielden zich aan oproep voor één 'seksbuddy'

'Heb één vaste seksbuddy', was de oproep van het kabinet toen corona vorig jaar uitbrak in Nederland. "Er werd lacherig gedaan over de term seksbuddy, maar we hebben gezien dat mensen zich daar goed aan gehouden hebben", zegt Liesbeth ter Braak, verpleegkundige seksuele gezondheid bij de GGD Twente.

De GGD vertelt over die seksbuddy:

Zonder seks geen soa

Het aantal consulten op de poli seksuele gezondheid van de GGD Twente daalde vorig jaar sterk, met bijna tweeduizend ten opzichte van 2019. "Zonder seks, geen soa", noemt Ter Braak als verklaring voor die daling.

"In het begin van de coronacrisis was iedereen heel voorzichtig vanwege alle coronamaatregelen. Die anderhalve meter werd heel snel geïntroduceerd. En op anderhalve meter seks hebben, is eigenlijk niet te doen. Dus heel veel mensen werden voorzichtiger."

Na de eerste golf, toen de coronabesmettingen weer fors daalden, zette de Tukker weer vaker de bloemetjes buiten met wisselende partners. "In de loop van vorig jaar, toen de maatregelen weer makkelijker werden, nam ook het aantal sekscontacten bij mensen weer toe", aldus Ter Braak.

Liesbeth ter Braak, verpleegkundige seksuele gezondheid bij de GGD Twente (Foto: RTV Oost)

Aandacht voor seksuele gezondheid

Tegelijkertijd ziet de GGD dat de aandacht voor seksuele gezondheid onder jongeren het afgelopen half jaar verslapt is. "Op scholen werden er andere vormen van lessen gegeven. Alles moest in een keer online. Je ziet dat dit thema toch meer naar de achtergrond is verdwenen."

Geen goede zaak, stelt Ter Braak. "Jongeren geven seksuele voorlichting al een krappe voldoende. Maar jongeren kunnen altijd nog chatten met ons via Sense.info. Daar kunnen ze al hun vragen stellen op het gebied van seks."

Ook wil de GGD Twente benadrukken dat het voor bijna alle spreekuren weer geopend is. "Alleen de jongeren van 20 tot 24 jaar, die voor de zekerheid een test willen doen en geen klachten hebben, kunnen we helaas nog niet fysiek ontvangen", aldus Ter Braak.