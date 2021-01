Eredivisie begint komend seizoen in weekend 14 augustus, KKD week eerder

In het weekend dat de Keuken Kampioen Divisie begint, staat ook de strijd om de 25e Johan Cruijff Schaal op het programma. Die wordt op 8 augustus gespeeld. De laatste speelronde is op 15 mei. De winterstop is van 24 december tot en met 13 januari.

Doordeweekse rondes

Er staan komend seizoen in de Eredivisie drie midweekse rondes op de rol. Van 21-23 september, van 21-23 december en de voorlaatste ronde op 11 mei. Opvallend is dat er eind januari niet gevoetbald wordt in de Eredivisie. Dat is een moment dat er internationale wedstrijden worden gespeeld, maar daar doet de UEFA niet aan mee. Ondanks dat hebben de clubs ervoor gekozen om niet te spelen en daardoor is er een extra doordeweekse speelronde ingepland.

Keuken Kampioen Divisie

In de Keuken Kampioen Divisie zijn er 38 speelronden voor de vrijdag en dus is er geen dubbele ronde op vrijdag en maandag nodig. De laatste ronde is op vrijdag 6 mei. Hier is de winterstop van 21 december tot en met 6 januari.

Beker en play-offs

De finale van de KNVB Beker is op zondag 17 april. De play-offs gaan komend seizoen weer over een uit- en een thuiswedstrijd en zijn van 18 tot en met 29 mei. De play-offs om promotie en degradatie zijn van 10 tot en met 29 mei. Bekijk hier de volledige kalender.