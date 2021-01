Waterpoloër Winkelhorst bedenkt zich opnieuw en keert toch terug bij Oranje

Waterpoloër Jorn Winkelhorst is terug bij de selectie van Nederland. De Hengeloër stopte aanvankelijk bij de nationale ploeg, wilde voor Duitsland gaan spelen, maar bedacht zich en keert nu terug in de selectie.

Winkelhorst was het niet eens met de gang van zaken bij Oranje en wilde zich laten naturaliseren tot Duitser. Dat hij zijn Nederlandse paspoort daarvoor in moest leveren deed hem echter meer dan gedacht, dus kwam hij terug op zijn besluit. Daarbij gaf hij echter wel aan niet meer voor Oranje te willen uitkomen. "Wie weet wat de toekomst brengt, maar het is beter om me voorlopig op mijn club te focussen", zei hij toen.

Snel eens over terugkeer

Daar komt hij nu dus ook op terug. "Gelukkig is de deur van Oranje al die tijd altijd op een kier blijven staan. De bondscoach en ik waren het dan ook snel eens over terugkeer. We hebben een minimale kans om ons voor Tokio te plaatsen. Ik hoop dat ik een steentje bij kan dragen aan een klein wonder…”, aldus Winkelhorst.

Meningsverschillen uitgepraat

Die bondscoach is Harry van der Meer en hij is blij dat Winkelhorst terugkeert. "Jorn is een zeer sterke midvoor en presteerde de laatste jaren op een constant hoog niveau, zowel met zijn club in de Champions League als bij Oranje. Ik ben blij dat hij er weer bij is. Hij is fit, heeft de nodige wedstrijden in de Champions League met Waspo (Duitse club van Winkelhorst, red.) in de benen en kan zo aansluiten bij ons in Zeist. We hebben onze kleine meningsverschillen uitgepraat, zetten er een dikke streep onder en gaan ons focussen op het OKT."

OKT

Dat OKT begint voor Nederland op 4 februari met een duel tegen uitgerekend Duitsland. Daarna neemt Oranje het nog op tegen Kroatië, Roemenië, Frankrijk en Rusland. De nummers één tot en met vier gaan naar de kwartfinales. De top drie van het toernooi mag naar de Spelen in Tokio.