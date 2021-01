Liveblog | Vierde 'avondklokavond' nog zonder problemen

21.54 uur: Politiechef: Ander beeld dan gisteren

Net zoals in Overijssel is het ook in de rest van het land rustiger dan gisteren. Dat zegt Willem Woelders, commandant Corona bij de Nationale Politie, tegen Nieuwsuur.

"Wel zijn er in diverse steden jongeren op straat in iets grotere of kleinere groepen, we zien ook groepen voetbalsupporters. Maar wij zitten daar als politie heel kort bovenop vanaf het begin van de avond en spreken ze aan. Er is nog geen aanleiding geweest voor de inzet van de ME of andere troepen."

Woelders is daar naar eigen zeggen "relatief tevreden mee". "We zijn er nog niet. We moeten kijken wat de komende uren opleveren. We zien nog steeds op sociale media dat er wel allerlei berichten rondgaan. We kunnen aan het eind van de avond de balans opmaken, maar de sfeer is op dit moment gelukkig echt anders."

21.12 uur: Minister Bijleveld roept ook op om thuis te blijven

Demissionair minister Ank Bijleveld uit Goor heeft op Twitter opgeroepen om thuis te blijven. Ook sprak ze haar bewondering uit voor het optreden van de politie en de marchaussee.

21.05 uur: Dichtgetimmerd pand in Enschede

Uit voorzorg heeft deze winkelier in Enschede het pand dichtgetimmerd. Afgelopen zondag sneuvelden meerdere objecten in de stad.

21.00 uur: Avondklok ingegaan

De avondklok is ingegaan. Dat betekent dat mensen niet meer zonder reden op straat mogen zijn.

In tegenstelling tot gisteren en eergisteren is het in de provincie nu wel rustig.

20.50 uur: Ook rustig in Kampen

Ook in Kampen circuleerden er berichten dat het wel eens onrustig zou kunnen worden. Dat blijkt niet het geval.

Op straat waren kleine groepjes mensen die met elkaar aan het bellen waren. De politie houdt het rustig.

Rust in Kampen (Foto: RTV Oost)

20.00 uur: Noodbevel Zwolle geldt nu ook in Assendorp

Het noodbevel in Zwolle is uitgebreid. Dat gold al sinds zes uur vanavond in de binnenstad, Park de Wezenlanden en de stationsomgeving. Aan dat lijstje is nu ook Assendorp toegevoegd.

Er zijn aanwijzingen dat daar later vanavond een bijeenkomst is.

Vanwege de uitbreiding van het noodbevel sluit de supermarkt in de wijk eerder. De laatste klanten moeten daar langs de politie om naar binnen te kunnen.

'Ogenblikkelijk optreden'

Bij een noodbevel kan er sneller door de politie worden ingegrepen. "Het is verboden om in groepen bij elkaar te komen en de politie zal ook ogenblikkelijk optreden", zei burgemeester Snijders eerder vanmiddag.

Assendorp in Zwolle (Foto: RTV Oost)

19.55 uur: Zwolse burgemeester Snijders heeft oproep gedaan aan ouders

Zoals vanmiddag aangekondigd heeft de Zwolse burgemeester Snijders een mail gestuurd naar alle scholen. De scholen hebben die doorgestuurd naar ouders van de leerlingen.

Met de mail wil de burgemeester een beroep doen op de ouders om hun kinderen thuis te houden. Bij de ongeregeldheden gisteravond in de stad waren ook minderjarigen. "Mijn vraag aan u is om uw kinderen hierop aan te spreken", schrijft Snijders.

19.50 uur: Enschede: politie fotografeert tieners

Op het Van Heekplein in Enschede is eveneens nog rustig. Politie spreekt wel alle tieners aan en zet ze op de foto. Als ze vanavond nog een keer worden gezien in de stad, dan krijgen ze een boete.

Politie fotografeert tieners (Foto: RTV Oost)

19.45 uur: Surveillance bij winkelcentrum Keizerslanden Deventer

Bij winkelcentrum Keizerslanden in Deventer staat de politie te posten. Ook rijden ze met meerdere auto's door de wijk. Verder is er ook ME aanwezig.

Het is vooralsnog rustig in de wijk, ondanks oproepen op social media om voor ongeregeldheden te zorgen.

Keizerslanden Deventer (Foto: RTV Oost)

19.35 uur: Ook in Haaksbergen hebben ondernemers voorzorgsmaatregelen genomen

Een fietsenwinkel heeft de zaak dicht getimmerd.

19.29 uur: Politie surveilleert in Enschede

19.15 uur: Eén aanhouding in Enschede

In Enschede is één persoon aangehouden. Dat gebeurde op de Oude Markt, waar het overigens nog wel rustig is. Er zijn wat jongeren, die het op een rennen zetten zodra de politie uit de auto stapt.

Aanhouding in Enschede (Foto: RTV Oost)

19.10 uur: Supermarkten in Zwolle eerder dicht

Net als gisteren hebben diverse supermarkten in Zwolle vanavond eerder de deuren gesloten. Uit angst voor rellen nemen ze niet het risico om tot vlak voor het ingaan van de avondklok open te blijven.

19.02 uur: Rustig in Enschede

Er waren online ook oproepen om in Enschede te gaan rellen. Daar is vooralsnog niets van te merken. Volgens onze verslaggever is het rustig op de Oude Markt.

Rustig in Enschede (Foto: RTV Oost)

18.30 uur: Politie roept op om beelden van rellen te delen

18.10 uur: Rustig in Zwolle

Bij het ingaan van het noodbevel is het rustig in de Zwolse binnenstad, ziet onze verslaggever. De Grote Markt is afgesloten door de politie.

Mensen die toch in de binnenstad moeten zijn, worden gecontroleerd.

18.08: Politieagenten in Enschede overspoeld met bloemen, koeken en gebak

Bij het politiebureau in Enschede zijn gisteren en vandaag meerdere bossen bloemen, zakken koekjes, gebak en chocolade bezorgd. Inwoners van Enschede willen de politieagenten op die manier een hart onder de riem steken na de gewelddadige rellen van afgelopen zondag.

Politieagenten in Enschede overspoeld met bloemen, koeken en gebak (Foto: RTV Oost)

17.40 uur: Burgemeesters willen dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan

Burgemeesters van steden waar rellen zijn geweest, willen dat ouders met hun kinderen in gesprek gaan over de rellen. Het blijkt dat daar ook veel minderjarigen bij betrokken waren.

Volgens de Zwolse burgemeester Snijders zijn het vooral jongeren die de onrust veroorzaken. "Het zijn kinderen van 14, 15 en 16 jaar die een belangrijk onderdeel van het gezelschap vormen. Daarom doe ik een oproep aan de ouders om hun kinderen thuis te houden."

Ook stuurt hij een brief aan de scholen om ouders te vragen om hun kinderen in de gaten gehouden. De burgemeester van Enschede deed dit gisteren ook.

Burgemeester Meijer van Enschede doet dezelfde oproep. "Ook zagen we op social media berichten verschijnen waarin jongeren werden opgeroepen om zich te verzamelen en te protesteren tegen de coronamaatregelen. Ik heb de leerlingen gevraagd daar niet aan mee te doen. De ouders heb ik verzocht om met hun kinderen over de rellen in de stad te praten."

17.30 uur: Bedankjes voor de politie

17.25 uur: De uitleg van de Zwolse burgemeester Snijders over de noodverordening

