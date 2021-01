Asielzoekerscentrum in Hardenberg mag nog vijf jaar open blijven

De meerderheid van de raad wilde van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de garantie dat er geen asielzoekers uit zogenaamde 'veilige landen' meer zouden komen, omdat die verantwoordelijk zouden zijn voor de meeste overlast. Dit zijn mensen die weinig kans maken op een verblijfsstatus. Liefst wilde de raad dat er alleen nog jonge gezinnen mogen wonen.

Recht op opvang

Het COA wilde die garantie niet geven, want ook vluchtelingen uit zogenaamde veilige landen hebben gewoon recht op opvang, bijvoorbeeld omdat ze worden vervolgd om hun geloof, geaardheid of politieke overtuiging. Een hele groep vluchtelingen op voorhand uitsluiten van opvang op basis van nationaliteit is een veel te zware maatregel, vond het COA.

Het college van Hardenberg zat dus in zijn maag met een onuitvoerbare opdracht van de raad. Maar na een goed gesprek tussen raadsleden en het COA lag er vanavond een aangepast voorstel waarmee de raad wel unaniem akkoord kon gaan. Het COA gaat zich extra inspannen om overlast tegen te gaan, en het centrum in Hardenberg krijgt extra voorzieningen voor kinderen zodat het aantrekkelijker wordt voor gezinnen.

Het AZC in Hardenberg (Foto: RTV Oost)

"Er gaat veel goed in het AZC"

Een unaniem besluit als het gaat over asielzoekers is best bijzonder, stelt fractievoorzitter Piet-Cees van der Wel van het CDA: "Ik ben heel blij dat het op deze manier is gelukt. Mensen die in benarde situaties zitten krijgen zo de hulp die ze nodig hebben. Er gaat gelukkig veel goed in het AZC. Maar er zijn ook wel eens incidenten, dus hebben we ook begrip voor de weerstand in de buurt".

Hardenberg moet een veilige plek zijn voor vluchtelingen, en ook voor de inwoners, vindt de meerderheid van de raad. Jacco Rodermond van D66: "We zijn de meest toegankelijke gemeente van Nederland, dat moet niet alleen voor inwoners gelden maar voor mensen die hier tijdelijk moeten blijven. Uitwassen komen overal voor, kijk naar Urk of naar Eindhoven, dat kunnen we niet altijd voorkomen, maar wij willen niemand uitsluiten."

Constructief

Wethouder Gitta Luiten kan opgelucht ademhalen dat dit onderwerp toch door de raad is gekomen: "Ik wil ook de complimenten geven aan de omwonenden van het AZC. Ondanks de overlast die ze soms ervaren, hebben ze altijd constructief meegedacht, ook nu."