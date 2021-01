Ghoochannejhad flikt het opnieuw en bezorgt PEC alsnog een punt tegen Heracles

De Overijsselse clash tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo heeft geen winnaar opgeleverd. In het MACĀ³PARK stadion zaten de bezoekers uit Almelo al vroeg op rozen, maar de thuisploeg knokte zich in de tweede helft terug. PEC had het wederom aan invaller Reza Ghoochannejhad te danken dat het niet tegen een nederlaag aanliep. Een kwartier voor het einde zorgde hij voor de 2-2.

En dat terwijl Heracles een droomstart kende in de provinciehoofdstad: na een minuut stond het al 0-1. Schoofs was het eindstation van fraai voorbereidend werk van Van der Water en Vloet. Daardoor kon Heracles vrijwel direct vanaf de aftrap doen waar het goed in is: de poort gesloten houden en razendsnel omschakelen. PEC had dan ook het meeste balbezit, maar de beste kansen waren wel degelijk voor de Almeloërs.

Wéér Burgzorg

Burgzorg en Azzaoui lieten na Heracles al vroeg in veilige haven te schieten. In de blessuretijd van de eerste helft was het echter alsnog raak voor de mannen van Wormuth. Doelpuntenmaker Schoofs stuurde Burgzorg met een geweldige pass richting het Zwolse doel. PEC-goalie Zetterer schatte de situatie compleet verkeerd in en kwam veel te vroeg uit. Burgzorg strafte dit geschutter genadeloos af en zorgde vlak voor de rust voor de 0-2. Het was voor de herboren aanvaller alweer de derde wedstrijd op rij dat hij het net wist te vinden.

Winteraanwinsten PEC

Dankzij een productie van de winteraanwinsten van PEC werd het toch nog een wedstrijd. Buitink bediende Misidjan, die vervolgens met het nodige geluk via het been van Rente de 1-2 op het scorebord zette. Tot een treffer bij zijn debuut kwam het niet voor Buitink. De van Vitesse gehuurde spits werd halverwege de tweede helft gewisseld voor Ghoochannjehad, het goudhaantje van afgelopen vrijdag, toen hij PEC met een hattrick als invaller hoogstpersoonlijk langs Willem II schoot.

'Reza' flikt het opnieuw

Na afloop van het duel in Tilburg gaf 'Reza' aan vooral géén supersub te willen worden, maar koud in het veld zorgde hij wel meteen voor de gelijkmaker. Pröpper was Ghoochannejhad volledig kwijt en de spits rondde een voorzet van Pherai goed af: 2-2. Even later kreeg Ghoochannejhad een kleine mogelijkheid om zich andermaal tot superheld te kronen. Een nieuw wonderverhaal werd dit keer niet geschreven: hij kopte vanuit een moeilijke hoek in de handen van Blaswich.

Geen winnaar

Zowel PEC als Heracles ging in een spannende slotfase op jacht naar de overwinning, maar een winnaar kreeg het Overijsselse onderonsje niet. Heracles klimt door gelijkspel een plekje en staat in ieder geval voor één dag tiende. PEC blijft de nummer twaalf van de Eredivisie en moet hopen dat het deze week niet gepasseerd wordt door Fortuna Sittard en VVV-Venlo.

PEC Zwolle - Heracles Almelo 2-2

0-1 Schoofs (1)

0-2 Burgzorg (45+2)

1-2 Misidjan (50)

2-2 Ghoochannejhad (73)

Arbiter: Nagtegaal

Geel: Misidjan; Pröpper, Quagliata

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen, Nakayama; Huiberts (Clement/87), Lam, Pherai; Misidjan (Leemans/70), Buitink (Ghoochannejhad/70), Reijnders (Strieder/46).

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Pröpper, Rente, Quagliata (Hardeveld/70); Schoofs, Vloet, De la Torre; Van der Water (Szöke/88), Azzaoui (Kutucu/60), Burgzorg (Bijleveld/88).

Bekijk hier de statistieken van de spelers van PEC en Heracles.