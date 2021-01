Na twee onrustige avonden bleef het vandaag kalm in Overijssel

De vrees was dat er ook vanavond weer het een en ander zou gaan gebeuren. In Zwolle was de politie al vroeg paraat en supermarkten sloten wederom eerder de deuren. Daarom hadden uit voorzorg winkeliers in onder meer Haaksbergen en Enschede hun zaken dichtgetimmerd.

Onder meer deze zaak in Enschede was goed beschermd:

Vanaf zes uur was er in de provinciehoofdstad een noodbevel van kracht in de binnenstad, Park de Wezenlanden en de stationsomgeving, om ongeregeldheden zoals gisteravond in het centrum te voorkomen. Rond acht uur werd het noodbevel in de stad uitgebreid naar de wijk Assendorp, omdat er aanwijzingen waren dat er op deze locatie het een en ander stond te gebeuren.

Enschede

De politie was in Enschede in de buurt van het Diekman duidelijk aanwezig. Vijf tot zes auto's reden door de wijk en hielden aan het begin van de avond meerdere mensen staande ter controle. Aan fietsers, scooterrijders en automobilisten werd gevraagd wat ze kwamen doen.

Rustig in Enschede (Foto: RTV Oost)

Op het Van Heekplein in Enschede was het eveneens rustig. De politie sprak hier alle tieners aan en zette ze op de foto. Wie later op de vanavond nog een keer gezien zou worden in de stad, kon rekenen op een boete.

Geen grote incidenten

Ook in de rest van Overijssel gebeurde weinig verheffends. In Deventer stond de politie te posten bij winkelcentrum Keizerslanden. Ook reden ze met meerdere auto's door de wijk en was er ME aanwezig. Het bleef rustig in de wijk, ondanks oproepen op social media om voor ongeregeldheden te zorgen.

Ten slotte circuleerden er ook berichten dat het in Kampen wel eens onrustig zou kunnen worden. Dat bleek eveneens niet het geval. Op straat waren kleine groepjes mensen die met elkaar aan het bellen waren. De politie hield het ook hier rustig.