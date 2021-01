Balende Schoofs: "Om onverklaarbare redenen zakt het als een pudding in elkaar"

Met een doelpunt en een assist tegen PEC Zwolle leek het de avond te worden van Heracles-middenvelder Lucas Schoofs. Al na één minuut schoot hij zijn ploeg in Zwolle op voorsprong en vlak voor de rust was hij de aangever bij de 0-2. Maar in de tweede helft gaf Heracles het volledig weg en zag het PEC alsnog op gelijke hoogte komen: 2-2.

"De eerste helft was goed, ik denk dat we zelfs vaker dan twee keer hadden kunnen scoren. PEC had het lastig met onze counters, daar waren ze kwetsbaar. Maar de tweede helft begonnen we heel slecht en kwamen we er eigenlijk niet meer aan te pas", luidt de korte maar krachtige analyse van Schoofs.

Onverklaarbaar

Voor Schoofs was het de tweede keer dat hij scoorde in de Eredivisie. "Het was een goede voorzet van Sil (Van der Water, red.), ik hoefde hem alleen nog maar binnen te tikken. Met die voorsprong op zak kunnen we vaak vertrouwen op onze solide verdediging. Normaal lukt het ons dan om de nul te houden. Dat hebben we in de eerste helft ook laten zien. Maar om onverklaarbare redenen zakt het als een pudding in elkaar", vervolgt hij.

Fraaie assist

Toch kan de Belg redelijk tevreden zijn. Bij de 0-2 van Delano Burgzorg verzorgde Schoofs de assist. Het was er eentje van grote schoonheid. "Ik hoorde Delano al roepen. Robin (Pröpper, red.) riep achter mij: 'Naar de andere kant, naar de andere kant'. Het was een half blinde bal, maar ik wist wel dat Delano daar liep. Doordat de keeper uitkwam, kon Delano hem binnen tikken. Als je dan 2-0 voorkomt, moet je die drie punten gewoon over de streep trekken."

Naar onderen kijken

Ondanks dat Heracles de zege uit handen gaf, klimt het dankzij het puntje wel een plekje op de ranglijst. De Almeloërs staan nu tiende. Het gat met nummer zestien ADO Den Haag is elf punten, maar Schoofs blijft naar onderen kijken. "Dat moet altijd, zo lang je geen 35 à 36 punten hebt. Je weet nooit wat er gebeurt. Wij willen graag naar boven kijken, maar dan moet je wel winnen en het niet zo weggegeven", besluit hij.