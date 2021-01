Staat 'Reparatiebedrijf Reza' zaterdag in de basis bij PEC? "We zullen het zien"

Wéér had PEC Zwolle de scorende kwaliteiten nodig van haar supersub Reza Ghoochannejhad. Net als afgelopen vrijdag tegen Willem II zorgde het goudhaantje van trainer John Stegeman er ook vanavond tegen Heracles voor dat PEC niet met lege handen kwam te staan. De ervaren spits tekende koud in het veld voor de 2-2 en daarmee hield PEC een puntje in Zwolle. Of het genoeg is voor een basisplaats, is nog maar de vraag.

"Een mooie week, hè?!", zegt een glimlachende Ghoochannejhad, die in de 70e minuut in het veld kwam voor nieuwkomer Thomas Buitink. Drie minuten later was het raak voor 'Reza'. PEC ging vervolgens op jacht naar de zege, maar tot een volledige ommekeer kwam het niet. "Als het tien minuten langer had geduurd, hadden wij gewonnen. Maar al met al kunnen we leven met een punt."

Lange warming-up

Nog voordat het rustsignaal had geklonken werd Ghoochannejhad door Stegeman al de dug-out uitgestuurd om warm te lopen. "Het duurde best lang voordat ik erin kwam. Dan loop je warm, warm en warm. En dan weet je: het moet zo gebeuren. Die 1-2 viel op het juiste moment, want als je dan komt als invaller, kun je direct beslissend zijn. Bij mijn eerste balcontact was het vervolgens raak. Het was een perfecte voorzet en een prima doelpunt", vervolgt hij.

Soap

Met vier doelpunten in twee wedstrijden als invaller, heeft Ghoochannejhad zichzelf weer volledig op de kaart gezet in de provinciehoofdstad. Maar of hij komend weekend in de basis staat tegen FC Utrecht? "We (Ghoochannejhad en Stegeman, red.) hebben deze week gesproken met elkaar. Wat kan ik erover zeggen? Ik heb mijn onvrede geuit. Maar ik heb deze week ook veel gesproken op het veld. Dus ik wil me ook niet al te lang in die soap mengen. Ik wil graag spelen en ik voel me goed. We zullen het zaterdag zien", aldus Ghoochannejhad.