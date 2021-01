Burgemeester Snijders: "Noodbevel Zwolle heeft vruchten afgeworpen"

Het noodbevel in Zwolle heeft gewerkt. Dat is de conclusie van burgemeester Peter Snijders, nadat het gisteravond rustig bleef in de provinciehoofdstad.

"Ik ben blij dat de avond goed is verlopen in Zwolle", haalde Snijders aan het einde van de avond opgelucht adem. "Het is rustig op straat en de situatie is de gehele avond onder controle gebleven."

De burgemeester kondigde gistermiddag een noodbevel af voor de binnenstad, Park de Wezenlanden en de stationsomgeving, om ongeregeldheden zoals gisteravond in het centrum te voorkomen. In de loop van de avond werd het noodbevel in de stad uitgebreid naar de wijk Assendorp, omdat er aanwijzingen waren dat er op deze locatie het een en ander stond te gebeuren. Zover kwam het niet.

'Hopelijk eenmalig'

Snijders: "Samen met de driehoek hebben we ter voorbereiding op vanavond voorzorgsmaatregelen genomen, zodat we waar nodig snel konden handelen. Zo is een noodbevel uitgevaardigd voor verschillende gebieden in de stad en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Het bleef rustig en daar ben ik blij om."

"Ik hoop dat het ook de komende dagen rustig blijft in onze mooie stad en dat de onrust van maandagavond eenmalig was. Want dat willen we niet in Zwolle."