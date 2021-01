'Nestor' Gerjan Smelt stopt als leider van de ChristenUnie in Twenterand

Ruim twintig jaar zette hij zich actief in voor de ChristenUnie in de gemeente Twenterand, maar nu vindt hij het mooi geweest. Partijleider Gerjan Smelt heeft zijn vertrek aangekondigd.

Toen Smelt onlangs zijn twintigjarig jubileum in de raad vierde, hintte hij al op een vertrek. Hij zei te verwachten dat zijn langste tijd in de raad er wel op zat. "Ik zei dat niet zomaar, ik wist het zeker en mijn besluit daartoe was reeds genomen."

Gisteravond maakte Smelt zijn beslissing wereldkundig. "Met weemoed in mijn hart kondig ik mijn vertrek aan als leider van de fractie, politiek leider van de partij, raadslid, nestor van de raad en ondervoorzitter van de raad."

Raadslid van het eerste uur

Smelt was raadslid van het eerste uur in de gemeente Twenterand. De fusiegemeente zag het licht op 1 januari 2001, toen het doek viel voor de zelfstandige gemeenten Vriezenveen en Den Ham. Eerst nog onder de noemer Vriezenveen, maar al snel onder de nieuwe naam Twenterand.

Op dat moment was Smelt al van de partij. In het najaar van 2000 stond hij op de vierde plaats bij de ChristenUnie. De partij haalde vier zetels bij de herindelingsverkiezing en daarmee was Smelt in één klap raadslid.

Fractievoorzitter

In 2006 werkte Smelt zich op tot fractievoorzitter en hij was ook kopstuk van de partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, 2014 en 2018. In aanloop naar die laatste twijfelde hij al enorm of hij door moest gaan, laat Smelt nu weten.

Smelt is op 1 januari van dit jaar begonnen met zijn nieuwe baan. Bij Raab Karcher, leverancier van bouwmaterialen, is hij verantwoordelijk voor de negentien vestigingen in Noordoost Nederland. Op 9 maart legt Smelt zijn ambt in de raadsvergadering neer.