Inwoners Schots plaatsje Stranraer keken met afschuw naar rellen: "Dit is niet het Enschede dat ik ken"

Voor supporters van FC Twente is Stranraer een begrip. Tussen de inwoners van het plaatsje en supporters van FC Twente ontstond een onverwachte vriendschapsband toen een terminaal zieke FC Twente-supporter op zoek ging naar kaartjes voor de wedstrijd Celtic-Glasgow Rangers. Die wedstrijd, The Old Firm, wilde hij voor zijn dood nog een keer meemaken.

Onbreekbare band

In de zoektocht naar kaartjes kwamen zijn vrienden uit bij een stel Schotten, die ook met de zieke supporter en zijn vrouw meegingen naar de wedstrijd. Een uitnodiging om naar Enschede te komen voor een wedstrijd van FC Twente volgde. Een onbreekbare band tussen supporters van FC Twente en het Schotse Stranraer was geboren. FC Twente kwam een paar jaar geleden zelfs in Schotland een oefenwedstrijd spelen tegen de plaatselijke trots, Stranraer FC. Daarover is een documentaire gemaakt.

Stranraer in de dagen voorafgaand aan het oefenduel tussen FC Twente en de plaatselijke trots (Foto: Archief RTV Oost)

Het is daarom ook niet gek dat Jim McKie, een van de Schotten die de kaartjes regelde, en pubeigenaar Billy Hodge nauwlettend in de gaten houden wat er gebeurt in Enschede dezer dagen. "Toen ik de rellen in Enschede zag, vreselijk vond ik het", zegt McKie die op Facebook een boodschap zette voor de inwoners van Enschede en andere Nederlanders. Daarin roept hij de relschoppers op die zich achter hun maskers verbergen om na negen uur binnen te blijven en zich aan de regels te houden.

Toen ik de rellen in Enschede zag, vreselijk vond ik het Jim McKie

36 doden

Enschedeërs willen niet meemaken waar inwoners van Stranraer nog middenin zitten, dat is de boodschap. "Het was verschrikkelijk", zegt Hodge. "We kunnen het nu nog niet geloven." In korte tijd overleden 36 mensen in Stranraer aan corona.

Het is geen samenzwering Jim McKie

"Dat was heel triest. Daar zaten ook vaste bezoekers van mijn pub bij", aldus Hodge. Ook hij heeft met verbazing en afschuw gekeken naar wat er gebeurd is in Enschede. "Ze verpesten alles voor de rest", zegt hij verwijzend naar de relschoppers. "Ik hoop echt dat de politie ze snel pakt. Enschede is mijn favoriete stad. Het kan echt niet wat er gebeurd is."

Coronahotspot

In een week tijd werd het Schotse plaatsje, dat tussen maart en kerst geen coronagevallen telde, dé coronahotspot van Schotland. Natuurlijk was het leven in Stranraer niet normaal sinds maart vorig jaar, vertelt McKie. Ook in Schotland moesten restaurants en pubs regelmatig dicht op last van de overheid, maar het virus leek de inwoners van het plaatsje niet te kunnen raken. "Maar in december raakte het ons wel", vertelt McKie. Het ging om de nieuwe Britse variant van het virus. "In ongeveer een week klommen we naar de top van de statistieken."

The Grapes, de pub van Billy Hodge (Foto: RTV Oost)

Inwoners van Stranraer zagen plotseling hun eigen familie, vrienden en plaatsgenoten ziek worden en overlijden aan corona. Het ging mis rond kerst. "Mensen gingen naar Glasgow om te winkelen", vertelt McKie. "Je weet wel hoe dat gaat. In een pub kom je mensen tegen die je maanden niet gezien hebt. In het begin ben je nog nuchter en hou je je aan de regels. Die vergeet je na een paar whisky's."

Vanuit Glasgow, waar corona wel een groot probleem was, gingen de inwoners van Stranraer in hun eigen woonplaats de pubs in. Dat mocht, pubs mochten op dat moment open zijn als er ook eten verkocht werd.

Het centrum van Stranraer (Foto: Billy Hodge)

Wijs door schade en schande

"Wij dachten dat we onoverwinnelijk waren, dat het overal was behalve bij ons. Nu weten we wel beter." Vanuit de pubs namen de inwoners van Stranraer corona mee naar huis, naar hun familie en naar hun werk. Met alle gevolgen van dien. "De besmettingscijfers beginnen nu weer wat te dalen omdat we allemaal in lockdown zitten." Een lockdown waar de inwoners van Stranraer zich McKie aan houden, door schade en schande wijs geworden.

Dat is niet het Enschede dat ik ken Jim McKie

"Een vriend van mij heeft op de intensive care gelegen. Hij is nu weer thuis maar nog lang niet de oude. Hij kan nog lang geen grote afstanden lopen." Mensen moet zich realiseren dat het echt is, corona. "Het is geen samenzwering, geen Donald Trump met zijn fake news. Het is er, triest genoeg."

McKie heeft geen idee hoe het zo mis kon gaan in Enschede, afgelopen zondag. "Ik ben vaker in Enschede geweest dan in welke andere plaats in Nederland." Hij kent er genoeg mensen die al die coronaregels ook zat zijn. "Maar zelfs zij weten dat ze zich aan de regels moeten houden en binnen moeten blijven."

Brandje in het centrum van Ensched (Foto: NewsUnited/Dennis Bakker)

Hartverscheurend vond hij het om te zien hoe in de straten die hij zo goed kent, ramen werden ingegooid. "Dat het ziekenhuis bekogeld werd. Het is te gek voor woorden."

Tijdens zijn bezoeken aan Enschede heeft hij in de nachtelijke uren genoeg Enschedeërs gesproken. Nuchter én dronken en nooit waren er problemen. "Er is nooit een onvertogen woord gevallen en als ik dan nu al die mannen ruiten in zie slaan, dat is niet het Enschede dat ik ken."

Terug naar Enschede

Als corona voorbij is, de pandemie onder controle, wil McKie niets liever dan naar Enschede komen. "Ik zit hier vast met mijn vrouw. Ik heb bijna dagelijks contact met mijn vrienden in Nederland. "Ik ben een heel sociaal mens, ik wil gewoon weer bij Jansen en Janssen op het terras zitten. Bitterballen eten en bier drinken. Ik kan geen andere plaats in de wereld bedenken waar ik dat liever zou doen dan in Enschede."

FC Twente oefent tegen Stranraer (Foto: Archief RTV Oost)

Ook Hodge kijkt uit naar een trip naar Enschede als corona eenmaal achter de rug is, als het weer kan. "Ik heb er een boel goede vrienden, er zijn goede pubs. Ik zou graag komen, maar we zullen moeten afwachten."