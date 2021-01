Vicaris Cornelissen: "Kerksluitingen zijn pijnlijk maar onvermijdelijk"

Vicaris Ronald Cornelissen 'baalt ervan' dat er zoveel kerken sluiten in Overijssel. Tussen nu en 2025 gaan er minstens 22 kerken dicht. Maar volgens hem is het een onvermijdelijk proces. De corona-uitbraak is er volgens hem mede oorzaak van, dat de Lebuinusparochie in en rond Deventer vier kerken versneld moet afstoten.

"De loop is er nu uit, en je weet niet of je die weer terugkrijgt". Het stemt hem zorgelijk. Maar hij wil niet somberen. "Een van de dingen die we hebben geleerd van de vorige kerksluitingen, is dat de kerken die overbleven, veel voller waren".

In 2014 sloten het Heilig Hart, de Maria Koninginkerk, de Radboud en de Heilige Theresia in Olst. Daarvoor was de Vianneykerk al afgestoten. De komende vier jaar gaan ook de beide Nicolaaskerken in Schalkhaar en Lettele, de Onze Lieve Vrouwekerk in Wijhe en de Willibrordkerk op de Boskamp dicht. Het Titus Brandsmahuis in Colmschate wordt weliswaar aan de eredienst onttrokken maar blijft in eigendom van de parochie.

Een te grote broek

Volgens Cornelissen, die ook pastoor is van de Lebuinusparochie. zijn dit keer niet de financiën doorslaggevend om de kerken op termijn af te stoten. "In de tijd van de eerste sluitingen hadden we jaarlijks drie ton per jaar te kort. Nu schrijven we al zeven jaar plusjes. Maar met een krimpend pastoraal team, minder kerkgangers en minder vrijwilligers moet je je afvragen of je niet een te grote broek aan hebt".

Het parochiebestuur meent dat de parochie in 2025 genoeg heeft aan twee kerkgebouwen: de Broederenkerk wordt dan het eucharistisch centrum. In de dorpen rondom Deventer blijft alleen de Willibrordkerk op de Boer haar open.

De parochie wil de komende jaren hard werken aan een nieuwe vorm van kerk zijn. De Broederenkerk krijgt daarin een grote rol toebedeeld. Dat de kerk een toeristische trekpleister is, is volgens Cornelissen een groot voordeel. "We willen daar zijn waar ook de mensen zijn, in de stad".

Jongerenklooster

De parochie gaat vanuit de Broederenkerk ook nauw samenwerken met de jongeren van het Jongerenklooster. Na twee jaar liep de samenwerking met klooster Nieuw Sion stuk. Ongeveer 10 jongeren wonen nu in Deventer en omliggende dorpen. "We bieden ze in de Broederenkerk elke maandag gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor Bijbellezen. Ook parochianen mogen zich daarbij aansluiten". Cornelissen benadrukt wel dat het Jongerenklooster een interkerkelijk karakter blijft houden.

