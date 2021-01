Bewoners voormalig purhuis Vriezenveen langer in onzekerheid

Begin november stonden beide partijen voor de rechter, omdat ze het niet eens zijn wie moet opdraaien voor de kosten van het afvoeren van het puin van het purhuis. De uitspraak zou eerst half december volgen, werd toen met zes weken uitgesteld en nu is de zaak opnieuw zes weken aangehouden.

De familie Keijzer uit Vriezenveen en de gemeente Twenterand liggen al sinds de zomer van 2018 met elkaar in de clinch. Het draait om een rekening van ruim 61.000 euro voor het opruimen van de 320 ton puin van het voormalige purhuis aan de Hoffmansweg in Vriezenveen. De gemeente Twenterand liet de afvalberg voor dat bedrag afvoeren, het gezin zegt daar nooit toestemming voor te hebben gegeven en wil de rekening niet betalen.

"Teleurgesteld"

Door de complexiteit van de zaak en drukte bij de rechtbank is de uitspraak opnieuw vertraagd, zo laat een woordvoerder van de rechtbank weten. De familie Keijzer is teleurgesteld over het nieuwe uitstel, zo laten ze bij monde van hun woordvoerder Leon Keijzer weten.

"Dit gezin woont al zes jaar elders en kan niet verder. Dit geschil met de gemeente speelt nu al tweeënhalf jaar, ze willen snel duidelijkheid, dat hebben we in de rechtszaak ook aangegeven. Nu duurt het allemaal nog langer voordat ze verder kunnen."

Het voormalige purhuis aan de Hoffmansweg in Vriezenveen (Foto: RTV Oost)

De kwestie rond het purhuis in Vriezenveen heeft een lange geschiedenis. In januari 2013 liet Rick Keijzer zijn woning aan de Hoffmansweg isoleren met purschuim. Na afloop van de werkzaamheden werden alle gezinsleden ziek. Hun klachten als hoofdpijn, buikkrampen, keelpijn en spontane neusbloedingen bleken te komen door de gassen uit het isolatieschuim. Het jonge gezin heeft het huis daarop hals-over-kop verlaten en logeert sindsdien in de boerderij van opa en oma.

De aannemer die de isolatiewerkzaamheden uitvoerde, erkende dat er in de samenstelling van de verschillende pur-chemicaliën een fout was gemaakt, maar zijn verzekeringsmaatschappij wilde de schade niet vergoeden. Na een crowdfundingsactie, waarbij 43.000 euro werd ingezameld, werd de woning gesloopt. Ook daarbij kwamen chemische gassen van het purschuim vrij, waardoor afvalverwerkingsbedrijven het bouwpuin niet wilden ophalen.

Rekening van 61.672 euro

Ten einde raad stapte de familie naar de gemeente Twenterand om mee te denken over een oplossing. De gemeente greep op vrijdagmiddag 20 juli 2018 in en eiste dat het puin drie dagen later weg zou zijn. Omdat de familie dat op zo'n korte termijn niet voor elkaar kreeg, werd het afval uiteindelijk in opdracht van de gemeente weggehaald. Maanden later kreeg de familie Keijzer de rekening van de gemeente gepresenteerd: 61.672 euro.

De familie wil dat bedrag niet betalen, omdat er geen toestemming is gegeven om het afval door de gemeente te laten verwijderen. De advocaat van de gemeente Twenterand bracht daar tijdens de rechtszitting tegenin dat de familie het zelf niet kon oplossen en ook zelf bij de gemeente aanklopte voor hulp.

Nieuwe woning

Ondertussen bouwt het gezin op de plek van het voormalige purhuis zelf een nieuwe woning, maar door alle financiële onzekerheden zoals de hoge rekening van de gemeente die boven hun hoofd hangt, liggen de werkzaamheden grotendeels stil.