Directeur failliete zorgaanbieder Harmoniezorg haalde ruim zes ton uit bedrijf, curator doet aangifte

Dat blijkt uit het laatste faillissementsverslag dat vandaag is gepubliceerd.

Harmoniezorg, dat zich onder meer bezighield met dagbesteding en huishoudelijke hulp, had een contract met de samenwerkingsorganisatie van Twentse gemeenten, maar raakte in de problemen toen er een cliëntenstop werd opgelegd en de zorgorganisatie in april vorig jaar failliet werd verklaard.

Voor rechter gesleept

Curator Philippe Schol en de zorgdirecteur liggen intussen al langere tijd met elkaar overhoop.

Zo heeft de curator de bestuurder voor de rechter gesleept. In deze procedure stelt hij de directeur persoonlijk aansprakelijk voor de schade rond het bankroet. In aanloop naar deze rechtszaak had de curator eerder al beslag laten leggen op bezittingen van de directeur. De rechtszaak is inmiddels in volle gang, valt in het verslag te lezen.

Aangifte

Nadat de curator eerder al aankondigde dat hij aangifte tegen de directeur zou gaan doen, is dit nu ook daadwerkelijk gebeurd, zo blijkt verder uit het faillissementsverslag. Daarbij gaat het niet alleen om aangifte wegens bedrieglijke bankbreuk, maar ook om schending van de informatieplicht.

Volgens de curator weigert de directeur namelijk de door hem opgevraagde boekhouding aan te leveren. Ook bij de rechter-commissaris heeft de directeur volgens de curator meermalen geweigerd die boekhouding af te geven.

Geld onttrokken

Uit onderzoek aan de hand van de bankafschriften blijkt nu dat de directeur 635.904,32 euro "aan de vennootschap heeft onttrokken", zo schrijft de curator in zijn vandaag gepubliceerde verslag.

Daarbij gaat het volgens de curator om contante opnames, privéleningen en privéonttrekkingen. Dat gebeurde over de periode 2017 tot april 2020 toen Harmoniezorg op de fles ging.

Dure lease-Tesla

Tijdens zijn onderzoek stuitte de curator in een eerder stadium ook al op een aantal opmerkelijke zaken. Daarbij gaat het om perikelen rond de dure Tesla 3 leasewagen van de directeur en een constructie, waarbij de directeur zijn zoon in dienst had genomen terwijl de zoon meer verdiende dan zijn vader als directeur, zo berichtte RTV Oost eerder hierover.

Reactie Harmoniezorg

De zorgdirecteur is het overigens niet eens met de bevindingen van de curator en heeft die tijdens de rechtszaak aangevochten. "We betwisten de hoogte van het bedrag ten stelligste", aldus advocaat Shamiran Demirdag. "Er zijn bankopnames gedaan, maar dat ging om onder meer salarissen of voor het bedrijf gemaakte onkosten."

Volgens de raadsvrouw gaat het om een bedrag van circa 70.000 euro. "We hebben een fiscalist ingeschakeld die dit met cijfers onderbouwt."

De advocaat bestrijdt bovendien dat haar cliënt weigert de boekhouding af te geven: "Dit hebben we zowel fysiek als digitaal gedaan. Die aangifte van bedrieglijke bankbreuk zien we dan ook met vertrouwen tegemoet."

Harmoniezorg viel overigens formeel onder de holding van de zorgdirecteur. Ook deze holding is failliet verklaard.

Fraude in de zorg heeft sinds 2015 een enorme vlucht genomen, nadat de overheid bepaalde zorgtaken bij de lokale overheden had neergelegd. Er werden tal van zorgbureaus opgericht, waarvan de bestuurders meer oog lijken te hebben voor het binnenhalen van zorgsubsidies dan voor het verlenen van zorg. Hierover is in de Tweede Kamer al meermalen de noodklok geluid.