Minister Hoekstra brandt z'n vingers niet aan 'affaire Sanderink'

Minister Hoekstra vindt het niet aan hem 'om een oordeel te vellen' over de eigenzinnige Gerard Sanderink. Daarnaast is volgens hem de overheid niet afhankelijk van software van Centric, het IT bedrijf van Sanderink. Hoekstra gaf de antwoorden op vragen van CDA-kamerlid Omtzigt

Omtzigt stelde z'n vragen eind december, kort nadat Sanderink een deurwaarder met een 'knokploeg' had bedreigd toen die telefoon- en mailgegevens kwam ophalen op last van z'n ex, Brigitte van Egten, en met rechterlijke goedkeuring. De ruzie tussen deurwaarder en Sanderink vond plaats op maandag 26 december, en ondanks tussenkomst van politie lukte het Sanderink z'n telefoon te (laten) wissen waardoor hij mogelijk bewijsmateriaal verdonkeremaande.

Sanderink aan kant gezet bij Oranjewoud

De affaire bij Strukton, het bouw- en railbedrijf van Sanderink, leek grote gevolgen te krijgen. Herman Spenkelink, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het overkoepelende beursbedrijf Oranjewoud, waar Strukton, maar ook ingenieursbureau Antea onder vallen, kondigde maatregelen aan. En zo werd Sanderink op 4 januari als topman van Strukton, Antea en Oranjewoud, aan de kant gezet. Volgens Spenkelink 'in goed overleg' omdat Sanderink ook wel zou begrijpen dat het zo niet kon.

Het gebeurde allemaal in het licht van de al twee jaar durende ruzie met z'n ex, Brigitte van Egten, die hij meerdere keren in het openbaar heeft beschuldigd van fraude en veroorzaken van een inval van de FIOD bij Strukton. Maar dat alles kan niet los worden gezien van zijn huidige vriendin, Rian van Rijbroek, in de media 'cybercharlatan' genoemd. De aanname is dat zij Sanderink 'bespeelt' en voor de verwijdering tussen Van Egten en Sanderink heeft gezorgd.

Kamerlid Omtzigt: zorgen over veiligheid overheid

Intussen had kort voor de jaarwisseling ook CDA-Kamerlid Omtzigt voor de tweede keer Kamervragen gesteld over de 'affaire Sanderink'. Omtzigt maakt zich zorgen over de nauwe banden tussen de overheid en een ander bedrijf van Sanderink, IT-bedrijf Centric. Uit de vele rechtszaken tussen vertrokken topmensen van Centric en Sanderink is het beeld gerezen dat ook Van Rijbroek daar veel invloed heeft.

De zorgen van Omtzigt worden niet gedeeld door minister Hoekstra. Volgens hem is Centric niet verantwoordelijk voor het onderhouden van 'cruciale functies' en 'essentiële en gevoelige taken' binnen de overheden en De Nederlandsche Bank. Daarnaast, zegt Hoekstra, "is het niet aan mij om een oordeel te vellen over het functioneren van een private onderneming en een individu". Tot slot ging Hoekstra er nog vanuit dat Sanderink al z'n taken had neergelegd.

Sanderink al weer terug aan de top bij Oranjewoud

Maar de werkelijkheid gaat snel; eergisteren meldde Oranjewoud NV dat Sanderink toch weer gewoon in het zadel zit. Dat zou in overleg met de Autoriteit Financiële Markten zijn gebeurd. President-commissaris Spenkelink daarover: Wij willen de lopende zaken met hem kunnen afhandelen, en niet met een tussenpersoon als CEO. Als Sanderink aanblijft maakt dat het overleg met hem makkelijker".

Logisch natuurlijk: Sanderink is voor 99 procent eigenaar het beursgenoteerde Oranjewoud. Dus al de Raad van Commissarissen wil, niemand kan om hem heen. Daarnaast was ook bekend dat, hoewel hij was teruggetreden, hij nog dagelijks bij Strukton op z'n kantoor zit. En ook bij Centric is hij als CEO opgestapt, maar zal hij ongetwijfeld nog op afstand meesturen.

Sanderink riskeert celstraf

Overigens lijkt het nooit stil te worden rondom Sanderink: komende vrijdag staat hij voor de politierechter in Almelo. Hij staat terecht wegens 'smaad en laster', een aangifte die al eerder is gedaan door z'n ex, Brigitte van Egten, en haar voormalige mededirecteur Van der Heijden, samen runden ze het Goorse zonnepanelenbedrijf DSS voordat ze er door Sanderink werden ontslagen. De maximale straf voor smaad en laster is een jaar celstraf.