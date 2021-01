Burgemeester Gerritsen prijst politie met voorkomen van avondklokrellen in Almelo

Gisteren bleef het zelfs helemaal stil in Almelo. Gerritsen: "Door social media goed in de gaten te houden, maar ook door gesprekken met mensen op straat, kregen we al snel het positieve gevoel dat het gistermiddag rustig zou blijven."

ME voert charges uit in Enschede, waar een demonstratie zondagavond uit de hand liep (Foto: RTV Oost)

Volgens Gerritsen is de rust gisteren nog geen voorbode van de rest van de week. "Dat weet je natuurlijk nooit. Ik heb in ieder geval wel het goede gevoel dat het in mijn stad, en ik hoop uiteraard in de hele regio en in heel Nederland, langzamerhand kan gaan settelen."

Signalen

Gerritsen is vooral blij dat er bij de politie geïnvesteerd wordt in 'relaties en gesprekken met mensen'. "Je weet nooit wat er gaat gebeuren. De politie in Nederland, maar ook in Twente, draait echt op volle toeren om de samenleving in de gaten te houden."

Hierdoor was de politie in zijn stad zondagmiddag al op de hoogte van dat er 's avonds een demonstratie zou gaan plaatsvinden. "We konden degene die het wilde organiseren, vinden en zijn daarmee in gesprek gegaan. We wisten dus dat er zondagavond iets zou kunnen gaan gebeuren, dus daar was de politie goed op voorbereid."

Politie zwaar belast

Daardoor verliep de situatie in Almelo die avond anders dan in Enschede. De rellen trekken volgens Gerritsen wel een behoorlijke wissel op de inzet van de politie. "We kunnen onze ogen er niet voor sluiten dat we de politie in Nederland op dit moment zwaar belasten. Dat is voornamelijk te wijten aan de relschoppers. De vernielingen die worden aangericht en de ordeverstoringen zijn een zware belasting."

En dat geldt niet alleen voor de rellen; ook de handhaving van de avondklok is zwaar voor de politie, zegt de Almelose burgemeester. Toch pleit hij ervoor om die avondklok streng te handhaven. "Als je een avondklok inzet, dan moet je die ook geloofwaardig handhaven, ander lopen mensen ermee weg."