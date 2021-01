Rechter: Politie hoeft informatie over jongerenwerker Vroomshoop niet te rectificeren of aanvullen

De politie Oost-Nederland hoeft informatie in het politiesysteem over Vroomshoper Niel Brinkhuis niet te rectificeren of aan te vullen. Dat oordeelt de Zwolse bestuursrechter in de zaak die Brinkhuis had aangespannen tegen de politie.

In het politiesysteem staan twaalf mutatierapporten over Brinkhuis. De meldingen zijn in de periode 2016 - 2019 bij de politie binnengekomen en leveren geen vrolijk beeld van hem op. Zo staat volgens Brinkhuis in alle rapporten dat hij lid is van een inmiddels verboden motorbende (Satudarah, red.) en in één van de meldingen staat dat hij met Kalasjnikovs over straat zou hebben rondgelopen.

“De politie weet donders goed dat ik al tien jaar weg ben bij die club”, licht hij toe. “Dat verhaal over die wapens is ook grote onzin. Maar als iemand vandaag dit soort dingen tegen een agent zegt, dan komt dat in het systeem te staan. Of het waar is wordt blijkbaar niet gecontroleerd. Mijn leven wordt hiermee flink benadeeld. Ik zit er helemaal doorheen.”

Succesvol ondernemer

De manier waarop hij bij de politie bekend staat, speelt hem al jaren parten. De afgelopen jaren was hij onder meer succesvol als jongerenwerker en ervaringsdeskundige. Door de meldingen in het politiesysteem schakelen Twentse gemeenten hem niet langer in. Daarmee is zijn belangrijkste bron van inkomsten weggevallen.

Om zijn naam te zuiveren diende hij in 2019 een rectificatieverzoek in bij de politie. Dat leidde er uiteindelijk toe dat twee van de twaalf rapporten werden aangepast. In het ene rapport staat nu dat hij geen lid is van de motorbende en het andere rapport is aangevuld met de verklaring dat de politie ‘objectief niet heeft kunnen vaststellen’ dat de melding over hem ging.

Disproportioneel

Het zijn kleine aanpassingen die geen zoden aan de dijk zetten. In december vorig jaar vond een rechtszaak plaats voor de bestuursrechter in Zwolle. Brinkhuis eiste van de politie rectificatie of aanvulling van alle twaalf mutatierapporten. Tijdens die zitting stelde zijn advocaat, Adil Tariki, dat Brinkhuis “disproportioneel hard wordt geraakt door de informatie in het politiesysteem”.

De Zwolse bestuursrechter zegt in haar uitspraak dat ze de negatieve invloed van de politie-informatie op het leven van Brinkhuis begrijpt. “Er wordt volgens hem met opzet door derden een onjuist beeld over hem geschetst en hij kan hier niets tegen doen.” Dit argument speelt in haar uitspraak echter geen rol. De politie hoeft de informatie in haar systeem niet te rectificeren of aan te passen ten gunste van Brinkhuis.

Onjuiste meldingen

Advocaat Tariki: “De rechter geeft te kennen dat zij en de politie alleen maar kunnen toetsen of de informatie goed in het politiesysteem staat. Dat wil zeggen: of de politiebeambte die de mededeling vastlegt het verhaal van de melder goed overgenomen heeft. De politie maakt juridisch gezien alleen een fout als deze het verhaal van de melder niet een-op-een heeft genoteerd."

"Maar daar ging het ons in deze zaak natuurlijk niet om. Waar het ons om gaat, is dat alle meldingen over Niel überhaupt onjuist zijn. Dat wat er over hem wordt gezegd is niet waar. Maar daar kan of wil de rechtbank dus geen uitspraak over doen.”

De uitspraak van de rechter is volgens de raadsman een juridisch-technisch verhaal. "Het zal voor de gemiddelde burger maar moeilijk te begrijpen zijn. In de uitspraak staat namelijk dat de meldingen over mijn cliënt juist zijn. Als je dat leest, zou je denken dat de beschuldigingen over hem terecht zijn. Maar zo is het niet. Het gaat er alleen maar om dat de meldingen correct zijn genoteerd door de politie. De politie controleert bij de melding an sich niet of ze wel waar is. Dat zijn ze dus niet.”

Wet is het probleem

Tariki is het oneens met de uitspraak, maar het probleem zit volgens hem niet in de uitspraak, maar in de wet. Volgens Tariki faalt hier het systeem, waardoor niet alleen Niel, maar ook andere cliënten van hem de dupe zijn. “Iedereen was het er tijdens de zitting over eens dat het allemaal vage en rare meldingen zijn, maar niemand kan er wat mee. En er is maar één persoon die daar keihard door wordt benadeeld en dat is mijn cliënt.”

Hij vervolgt: “Deze meldingen vervuilen het systeem en schetsen een verkeerd beeld over hem. Het moet toch niet kunnen dat iedereen elkaar maar een beetje zwart kan maken bij de overheid, door de politie maar te bombarderen met zogenaamde veiligheidsmeldingen? Dit zorgt ervoor dat hij bijvoorbeeld bij een VOG-aanvraag (Verklaring Omtrent het Gedrag, red.) met 1-0 achterstaat, omdat de behandelaar van die aanvraag gelijk een negatief beeld over hem krijgt."

Brinkhuis lijkt met de uitspraak niet geholpen te zijn. “We zijn aan het onderzoeken hoe we nu verder willen”, vertelt zijn advocaat.