Ervaringsdeskundige Plet leeft mee met 'supersub' Reza: "Ik zat er af en toe best mee"

Tegen Heracles werd Ghoochannejhad wederom op de bank gezet door John Stegeman, om even later opnieuw uit te groeien tot Man of the Match. Plet, oud-spits van Heracles, maar ook van FC Twente en Go Ahead Eagles, maakte in Almelo hetzelfde mee.

Als invaller was hij meermaals goud waard voor het elftal van trainer Peter Bosz. "Langs de zijlijn denk je dan maar aan één ding: hoe kom ik zo snel mogelijk in de basis? Het enige dat dan helpt zijn doelpunten. Maar dan krijg je dus het stempel supersub", doelt Plet op de huidige situatie van Ghoochannejhad.

Vreselijke term

Na al die jaren vindt Plet het dan ook nog steeds een vreselijke term. "Dat komt echt van ver. In het begin van mijn carrière, bij FC Den Bosch, zag ik dat heel veel spitsen die in de Jupiler League en Eredivisie als invaller scoorden een supersub werden genoemd. Dat vond en vind ik heel vreemd. Als je doelpunten kan maken als invaller, dan moet het je ook lukken vanaf de aftrap."

In de basis

En zo geschiedde. In de beginmaanden van het seizoen 2011/2012 had Plet drie succesvolle invalbeurten op rij. Met twee treffers en een assist was hij belangrijk in de duels met respectievelijk RKC Waalwijk, NAC Breda en Feyenoord.

Bosz had genoeg gezien. Plet vond zichzelf een week later terug in de basis tegen NEC en ging vrolijk verder met hetgeen wat hij als supersub deed. "Maar dat moet dan ook. Als je de kans krijgt en vervolgens niet scoort, dan zeggen ze: zie je wel, hij kan het alleen als invaller. Daar zat ik af en toe best mee", vervolgt hij.

Advies

Het advies van Plet aan het adres van Ghoochannejhad is dan ook geen hogere wiskunde. "Dat lijkt me niet zo moeilijk. Volgens mij is hij lekker bezig en moet hij vooral zo doorgaan. Dan gaat er vanzelf een moment komen dat hij in de basis komt. Maar ik begrijp hem volledig. Dit is niet waarvoor je het doet. Je traint niet iedere dag om vijf minuten voor het einde in het veld te komen. Je wilt uitgroeien tot een held, maar wel vanaf de eerste minuut."

Reza Ghoochannejhad (l) en John Stegeman (r) (Foto: Orange Pictures)

Buitink

Dat PEC zich vorige week versterkte met Vitesse-spits Thomas Buitink maakt volgens Plet weinig uit. Concurrentie is er namelijk altijd. "Elke coach kijkt maar naar één ding: met welke spelers is de kans het grootst dat we winnen?", stelt Plet. "Zo ging het bij mij ook onder Bosz. De beste elf in zijn ogen speelden. Hij was altijd heel duidelijk, want iedereen vindt zichzelf beter dan zijn concurrent."

Telstar

Het dubbelzinnige predicaat supersub is allang niet meer van toepassing op Plet. De 33-jarige centrumaanvaller speelt niet op het hoogste niveau, maar is van grote waarde voor Telstar, de huidige nummer acht van de Keuken Kampioen Divisie. De teller staat halverwege al op 12 competitietreffers. "Het gaat goed en ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Ik wil iets moois neerzetten met Telstar, zoals het behalen van de play-offs", aldus Plet.

Oude clubs

Plet liet Overijssel al jaren geleden achter zich, maar zijn oude clubs volgt hij nog altijd. "Als ik zelf niet hoef te voetballen, kijk ik zeker. Ik race er niet voor naar huis, maar als ik thuis ben, ga ik er wel even goed voor zitten."