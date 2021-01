Twentse initiatiefneemster schoenenactie sceptisch over aangenomen motie loonsverhoging zorg

Motie over structurele loonsverhoging in zorg aangenomen (Foto: Getty Images )

"Een stap in de goeie richting." Het is de reactie van de Twentse zorgmedewerkster Eefje van Keeken op het nieuws dat een motie voor een structureel beter loon voor zorgmedewerkers alsnog is aangenomen in de Tweede Kamer. Toch moet ze het allemaal nog maar zien. "Er is al zo vaak over gepraat."

Gisteravond werd de motie van de SP en de PvdA aangenomen in de Tweede Kamer, meldt NOS. De bedoeling is dat het kabinet met een plan komt voor betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris voor zorgmedewerkers. Het voorstel werd al in juni vorig jaar ingediend, maar kwam maar niet door de Kamer.

Onverwacht

Twentse zorgmedewerkster Eefje organiseerde daarom met collega Natasia een schoenenactie in Den Haag voor onder andere beter salaris en meer respect. Het nieuws kwam voor Eefje dan ook onverwachts. "Ik kreeg ineens een appje met het nieuws. Dat had ik echt niet verwacht, want er is al zo vaak over gepraat en het kwam er maar niet door."

Blij is de zorgmedewerkster in ieder geval wel. "Dit geeft aan dat Den Haag het wel wil. De oppositiepartijen hebben er echt voor geknokt. Dit is een hele mooie stap in de goeie richting, en ook een duidelijke stap."

Eerst zien, dan geloven

Het is nog wel de vraag of het kabinet structureel geld hiervoor wil uitrekken. Demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg heeft beloofd dat ze uiterlijk volgende week dinsdag laat weten of ze de motie uitvoert. Eefje is dan ook nog voorzichtig blij. "Er is zo slecht gecommuniceerd het afgelopen jaar, veel was onduidelijk. Dus ja, eerst maar eens zien en dan geloven."