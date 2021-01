Wijkverenigingen Zwolle verenigen zich uit onvrede met plannen stadsbestuur

De onvrede in de Zwolse wijken lijkt een voortvloeisel uit de Omgevingswet. Daarin wordt bij het maken van plannen meer rekening gehouden met de wensen van marktpartijen, zoals projectontwikkelaars, dan met de bevolking.

In de buurtschappen Harculo, Herxen en Windesheim kregen ze eerder al te maken met het Zwolse stadsbestuur. Er werd een groot zonnepark gebouwd en omwonenden voelden zich niet gehoord. Dat leidde tot de oprichting van de stichting Landschapsbelangen Harculo, Herxen, Windesheim. De inwoners van die kernen willen mee kunnen praten over de toekomstige inrichting van het gebied. Of het nou gaat om windmolens of woningbouw.

Duurdere prijsklasse

In Harculo zijn bouwplannen op het terrein van de voormalige IJsselcentrale. Energiebeheerder Engie wil daar aan de IJssel enkele honderden woningen bouwen in de duurdere prijsklasse. "Dat is datzelfde mechanisme waarbij de markt bepaalt hoe ons land eruit komt te zien. Waarbij je het aan de grote jongens over laat hoe onze stad eruit komt te zien", vertelt Janneke Hagemans. Zij is één van de criticasters.

Ze vervolgt: "Waarom besteedt het stadsbestuur haar energie niet om te zoeken naar manieren om wel te kunnen bouwen voor diegenen die de woningen het hardste nodig hebben?" Janneke is betrokken bij de stichting Landschapsbelangen. "Want als je de markt zijn zin geeft, dan grijpen de mensen die het meeste behoefte hebben aan betaalbare woningen nog steeds ernaast en zo los je dus de problemen niet op."

Nieuw opgericht wijkplatform Holtenbroek

In Holtenbroek zijn de nieuwbouwplannen al veel verder dan in Harculo. Hier is projectontwikkelaar Bemog met anderen bezig met de plannen voor zo'n 280 woningen. Die nieuwbouw is gepland op en aan de dijk langs het Zwartewater, voor een deel zelfs buitendijks. "Buitendijks bouwen, in het licht van de klimaatproblemen en de dreigende wateroverlast is iedereen het erover eens dat we juist niet buitendijks moeten willen bouwen. Maar omdat de gemeente geen beleid heeft en het maken van plannen over laat aan projectontwikkelaars, krijg je ineens met dit soort onrealistische ideeën te maken."

Joop Steinvoorte is één van de mensen achter het pas opgerichte wijkplatform Groen Holtenbroek. Dit platform is opgericht om een stem af te dwingen in de discussie over de inrichting van de groenstrook aan de rand van de wijk, nu bekend als de Zwartewaterzone. Omwonenden hebben geen goed gevoel over de ontwikkelingen.

Joop Steinvoorte is kritisch op het gebrek aan visie bij het gemeentebestuur. Hij onderschrijft de ideeën van oud-wethouder Margriet Meindertsma, die ook kritiek heeft op het gebrek aan visie. Steinvoorte: "Je moet eerst nadenken over wat je eigenlijk wil met de stad. Dan pas kun je goede plannen maken, nu gebeurt het precies andersom. Laat je eigen inwoners meedenken en meepraten. Het gaat uiteindelijk ook om onze woonomgeving."

Steinvoorte was al een paar keer in gesprek met wethouder Anker maar hij heeft niet het idee dat dat bijdraagt. "Het lijkt er eerder op dat de participatie van burgers verder wordt verdrongen. Waar ga je bouwen, hoe gaan de verkeersstromen lopen, de inwoners van Zwolle hebben daar echt wel ideeën over."

'Willen wij wel grootstedelijk worden?'

Hester Kuypers komt uit Herxen, aan de boorden van de IJssel. Zij verbaast zich over promotiecampagnes van de stad Zwolle. "Iedere Zwolse belastingbetaler heeft gewoon bijgedragen aan een landelijke advertentiecampagne 'kom hier wonen'. En ik denk welke Zwollenaren willen dat dan?"

Hester vindt dat dat een discussie is die in de raadsverkiezingen moet spelen. "Dan moeten de partijen aangeven waar ze staan met deze ambities. Die discussie moet met de inwoners gevoerd worden. Willen wij die grootstedelijke regio worden? Dat kan niet zomaar buiten ons om beslist worden."

Een week geleden heeft RTV Oost de betrokken wethouders verzocht om een interview over de onvrede bij de wijkverenigingen. Zwolle heeft ervoor gekozen om daar geen gebruik van te maken.. De omroep heeft gemeend het nieuws nu toch te moeten publiceren.