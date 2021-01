Ruiming Amerikaanse bom vlak bij Twente Airport begonnen

De bom ligt op zo'n drie tot vier meter diepte in een maïsland tussen de Bergweg en de Oldenzaalsestraat. In het gebied is een noodverordening van kracht. Onder een speciaal gebouwde constructie wordt de bom onschadelijk gemaakt en later vanmiddag op een afgelegen plek tot ontploffing gebracht.

"Kom niet kijken"

Omwonenden zijn opgeroepen om niet te komen kijken. De omgeving is ruim afgezet en door de constructie waarin wordt gewerkt, is er niets te zien. Een zevental woningen in de omgeving van de bom is ontruimd.

Tekst gaat verder onder de foto

Onder deze constructie ligt de 250 ponder aan de Bergweg in Enschede (Foto: RTV Oost)

In mei vorig jaar werd de bom ontdekt tijdens een bodemonderzoek. Het explosief van zo'n 90 centimeter lang verkeert in goede staat. Omdat het diep onder de grond ligt was er geen grote haast om tot ruiming over te gaan, zegt de gemeente Enschede.

Mogelijk meer explosieven

De bom is een 250 ponder van de Amerikanen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de voormalige vliegbasis in Enschede in handen van de Duitsers en herbergde het luchthaventerrein Messerschmitt jachtvliegtuigen. De Fliegerhorst, zoals de basis toen heette, werd vaak gebombardeerd. Er liggen mogelijk nog meer explosieven rondom de voormalige vliegbasis. Het Prins Bernhardpark, dat grenst aan de vindplek van de bom, is eerder wel van explosieven vrijgegeven.