Jongen (16) uit Borne aangehouden voor oproepen tot rellen met geweld

Het bericht werd via Snapchat verspreid. De politie zocht vandaag uit wie de aanstichter was en heeft de 16-jarige uit Borne in zijn woning aangehouden. "Wij nemen dit soort zaken uiterst serieus. Ook blijven wij actief meekijken op social media", laat de politie weten. Ook in Nijverdal zou iemand zijn aangehouden.

Politie

Op de vraag hoeveel aanhoudingen er in heel Overijssel zijn geweest, laat de politie weten: "Helaas kunnen wij niet alle cijfervragen die we binnenkrijgen afhandelen. We krijgen verschillende lokale en regionale verzoeken binnen. Op de vraag hoeveel aanhoudingen er gisteren in heel Overijssel zijn geweest is dan ook niet te achterhalen."