Laura (22) reist voor haar liefde naar andere kant van de wereld, maar strandt door corona: 'Geen idee hoe nu verder'

Vijftien maanden hebben Laura en haar Australische geliefde elkaar intussen al niet gezien.

Vonk

De vonk sloeg over toen Laura in de zomer van 2019 op reis door Canada Molly tegenkwam. Maar na een tijdje met elkaar te hebben opgetrokken moest Laura terug naar Nederland. Vanwege haar studie Engelse literatuur aan de universiteit van Amsterdam.

Molly reisde enkele maanden later af naar Nederland, waarbij ze Enschede aandeed. En kennismaakte met de familie van Laura, dochter overigens van FC Twente-watcher Willy Berends.

Laura met haar trotse vader en FC Twente-watcher Willy. (Foto: Familie Berends)

Down under

Vervolgens zou Laura vorig jaar op haar beurt richting down under. Om daar vrienden en familie van Molly te ontmoeten. Maar toen dook ineens corona op en maakte vrij reizen onmogelijk.

Australië is intussen vrijwel hermetisch afgesloten. Alleen voor enkele veilige landen - waaronder buurland Nieuw-Zeeland - wordt een spaarzame uitzondering gemaakt. Reizigers die dan Australië binnenkomen, zijn vervolgens slechts in bepaalde regio's welkom. En dan ook nog in aangewezen zogenoemde green zones: bepaalde gebieden waarin ze vrij mogen reizen.

Twee paspoorten

En van die optie dacht Laura dankbaar gebruik te maken. Omdat haar moeder Nieuw-Zeelandse is, heeft ze namelijk twee paspoorten. "Molly woont in het zuidwesten. Echt in the middle of nowhere. De dichtstbijzijnde grote stad is Perth. Maar dan heb je het al over acht uur rijden. Nu nog is Molly monteur bij Toyota, maar ze wil straks gaan studeren."

Vervolgens zouden Laura en Molly met een eigen busje door Australië trekken. "En daar dan rondreizen totdat COVID is afgelopen. Of totdat de universiteit Amsterdam me terugroept omdat ik weer fysiek de colleges moet bijwonen in plaats van online, zoals nu vanwege corona."

Molly wijst aan waar ze down under woont. (Foto: Familie Berends)

'Huilen, huilen, huilen'

"Ik had voordat ik vertrok uiteraard mijn huiswerk gedaan. Had echt alles driehonderd keer gecheckt", vertelt Laura vanuit Nieuw-Zeeland. "Maar al op het vliegveld in Düsseldorf dreigde het mis te gaan. Ik kreeg te horen dat ik vanwege corona niet mocht overstappen in Singapore. Ik natuurlijk helemaal in de stress. Huilen, huilen, huilen. Gelukkig was die baliemedewerkster uiterst behulpzaam en heeft ze een uur lang alles uitgezocht. Waarna uiteindelijk bleek dat ik toch in Singapore mocht overstappen."

Van daaruit ging de vlucht naar Nieuw-Zeeland. Het protocol schrijft dan voor dat een reiziger, die Australië binnen wil, eerst twee weken in afzondering moet. Laura zit zodoende nu 'opgesloten' in een speciaal daarvoor bedoeld hotel. "Ik vermaak me overigens prima. Richt me op mijn studie en ik ben bovendien bezig een studieboek te schrijven over informatica."

Niet langer coronavrij

Nieuw-Zeeland was vrijwel coronavrij. Tot voor kort. Nadat er in november een enkele besmetting werd vastgesteld, was het geruime tijd stil rond COVID-19. Tot deze week onverwacht toch weer een besmetting opdook. "In mijn hotel is alles rustig, maar in dat andere hotel zijn er na die ene positieve test nu twee nieuwe positieve gevallen opgedoken."

Onduidelijk is nog wat de gevolgen voor Laura zijn. "Australië was al heel streng. Maar ik heb geen idee wat er door die nieuwe besmettingen nu gaat gebeuren. Aanvankelijk mochten reizigers - nadat ze eerst twee weken in quarantaine hadden doorgebracht - dus die vastgestelde green zones in. Maar die regeling is in de ban gedaan."

Verder weg dan ooit

Ze hoopte dat de Australische autoriteiten toch weer groen licht zouden geven, maar de laatste regeling is dat het inreisverbod met nog eens drie dagen is opgeschort. "En ik vrees natuurlijk het ergste. Ik ben voor mijn lief naar de andere kant van de wereld gereisd. Had me zorgvuldig voorbereid en net nu ik relatief dichtbij ben, dreigt het alsnog hopeloos mis te gaan. De grote vraag is wanneer ik haar eindelijk echt weer kan zien."