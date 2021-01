Elektrische bussen van Keolis vielen al 300 keer uit

Sinds Keolis half december de elektrische bussen in gebruik nam, zijn die in totaal al zo'n 300 keer uitgevallen als gevolg van problemen met de accu. Dat meldt gedeputeerde Bert Boerman. Ook vanavond viel er in Zwolle weer een bus uit.

Keolis heeft in de regio rond Zwolle en Vechtdal zo'n 250 elektrische bussen in gebruik. De problemen deden zich voor bij 180 van die bussen, zegt Boerman. "Reizigers ondervonden daarvan niet of nauwelijks hinder", zei Boerman vandaag tijdens de Statenvergadering. "Los van wat vertraging."

Reizigers ondervonden daarvan niet of nauwelijks hinder Bert Boerman

Naast de accuproblemen waardoor bussen uitvallen, kampen de bussen met meer problemen. Vooral met de verwarming in de chauffeurscabine; die doet het vaak niet. Om te voorkomen dat chauffeurs uren in een koude bus rijden, worden de bussen nu warmgedraaid voor ze de weg op gaan.

Huilende chauffeurs

De Overijsselse PVV wilde woensdag in debat over de aanhoudende 'opstartproblemen' met de bussen. Volgens Statenlid Joeri Pool is er sprake van een 'ongekend dieptepunt' voor het openbaar vervoer in Overijssel: "Chauffeurs doen zelfs huilend hun werk."

Boerman herkende zich niet in dat gitzwarte beeld. "Er is nergens zo'n grote elektrische busvloot uitgerold als hier. Uitval is niet acceptabel, maar Keolis werkt hard aan een oplossing", zo zei hij. Volgens de gedeputeerde gaat het bovendien de goede kant op. "We zien een enorme afname in het aantal uitgevallen ritten. De afgelopen week waren het er nog zo'n twintig."

Bus omruilen

Om te voorkomen dat ze stilvallen, worden op de bussen speciale sensoren geïnstalleerd die de status van de batterij meten. Daardoor moeten afwijkingen in de accu sneller worden opgespoord. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Keolis automatisch wordt gewaarschuwd als de batterij bijna leeg is, zodat de bus kan worden omgeruild voordat een bus uitvalt.

Keolis kondigde dit weekend aan dat ook alle chauffeurscabines worden na-geïsoleerd, net als verwarmingsbuizen. Die worden geïsoleerd en aangepast. Daarnaast wordt een correctie in het verwarmingssysteem doorgevoerd, waardoor het systeem stabieler wordt.

Wanneer opgelost?

Keolis en Boerman verwachten dat de problemen met de verwarming half februari zijn opgelost. Wanneer de problemen met de accu's kunnen worden opgelost, is nog onduidelijk.