Gemiddeld minder coronabesmettingen in IJsselland, maar daling gaat veel te langzaam

Het aantal coronabesmettingen in de regio IJsselland daalt veel te langzaam. De GGD IJsselland had gerekend op een veel sterkere daling dan dat de cijfers nu laten zien en noemt dat een forse tegenvaller.

Twee weken geleden was de stemming veel optimistischer toen het besmettingspercentage met 21 procent naar beneden ging. De afgelopen week was die daling nog maar 8 procent. "En dat is geen goed teken als je kijkt naar alle maatregelen die nu gelden", zegt Rianne van den Berg, directeur publieke gezondheid van GGD IJsselland. Over de gevolgen daarvan wil ze niet vooruitlopen. Dat is aan de regering en aan de veilheidsregio's om daar wat mee te doen.

Achter de voordeur

Naar de oorzaken van de veel lagere daling wordt nog onderzoek gedaan. De GGD gaat er vanuit dat het grotendeels aan het gedrag ligt van mensen: onvoldoende afstand houden en de regels worden thuis nog te vaak geschonden.

Het bron- en contactonderzoek is inmiddels fors uitgebreid. Uit de eerste gegevens blijkt dat in de gehele regio vooral in de thuissituatie veel besmettingen plaatsvinden. Ook de snelle opmars van de Britse variant van het coronavirus wordt als mogelijk oorzaak genoemd. Landelijk is volgens het RIVM één op de drie mensen met corona besmet met de Britse variant. Dat getal zal in de regio IJsselland niet veel afwijken.

Uitschieters

De gemeente Staphorst en Hardenberg kenden de afgelopen week de meeste besmettingen. Maar dat kunnen straks net zo goed andere gemeenten zijn, legt Rianne van den Berg uit. "In deze regio zijn vooral veel besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Ook het aantal besmettingen bij bedrijven neemt toe en datzelfde geldt ook voor besmettingen achter de voordeur."

Veel minder testen

Het aantal mensen dat zich laat testen blijft ver achter bij de verwachtingen. Aan de hand van schattingen die het RIVM heeft gemaakt beschikt GGD IJsselland over een capaciteit van vijfduizend coronatests per dag. Toch worden er dagelijks niet meer dan duizend tot twaalfhonderd mensen getest.

Het kan volgens Rianne van den Berg zijn dat door alle maatregelen veel minder mensen klachten hebben. Maar het is ook niet uit te sluiten dat steeds meer mensen 'test-moe' zijn en geen zin hebben om bij klachten een coronatest te doen. Ook dat is een grote zorg. Er is op die manier geen controle over hoe het virus zich verspreid, legt Van den Berg uit.

Vaccineren ook in Hardenberg

Het vaccineren gaat overigens goed in de regio. De gebeurt in Zwolle in de IJsselhallen en binnenkort wordt een tweede locatie geopend in Hardenberg. Er zijn bijna geen mensen die het vaccin weigeren. Het aantal dat de prik niet wil is op één hand te tellen, zegt Van den Berg. De GGD krijgt voor de regio IJsselland maximaal 300 vaccins per dag. Dat zullen er ook niet snel meer worden, omdat de fabrikanten van de vaccins aangeven minder snel te kunnen produceren en leveren.

Vaccin voor negentig-plussers

Binnenkort worden ook mensen van negentig jaar en ouder in de regio IJsselland gevaccineerd. De eerste negentigplusser krijgt op zaterdag 30 januari de prik. Wie dat zal zijn en waar deze persoon woont, is niet bekend. Waarschijnlijk gaat het wel om iemand die zelfstandig woont