Plan om Reggedal bij Sallandse Heuvelrug te trekken: nationaal park ruim tien keer zo groot

Nu bestaat het park vooral uit heide, bos en zandgronden. Als het aan de samenwerkende organisaties ligt, liggen er straks ook boerenbedrijven en dorpen in het nationaal park.

Park van nationale topklasse

De ambitie om het Twentse Reggedal bij de Sallandse Heuvelrug te voegen, moet het nationaal park niet alleen een parel van onze streek maken, het moet een park van nationale topklasse worden.

“Zestien jaar geleden is het nationaal park de Sallandse Heuvelrug ingesteld in een gebied van 3500 hectare. Nu praten we over een gebied dat zeker tien keer zo groot is”, vertelt Herman Brink van Staatsbosbeheer.

Herman Brink van Staatsbosbeheer (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

“Het hoeft trouwens niet allemaal natuur te worden”, verduidelijkt hij. “Integendeel. Juist de variatie tussen natuur, landbouw, recreatie en dorpen. Dat willen we in samenhang verder ontwikkelen.”

Harde grens natuur en landbouw meer op elkaar afstemmen

Kortom: boeren mogen blijven boeren en dorpen in het gebied mogen gewoon blijven bestaan. Brink: “We gaan proberen om de natuurkernen die in het gebied liggen in samenhang met de omliggende landbouwgrond verder te ontwikkelen. Dan heb je het over de Lemelerberg, de Archemerberg, maar ook de Sallandse Heuvelrug zelf en de Borkeld. We willen die harde grens tussen landbouw en natuur, die we nu vaak zien, meer op elkaar afgestemd krijgen.”

Overigens krijgt het hele plangebied wel een nieuwe naam. Of eigenlijk: een samenvoeging van twee al bestaande namen. “Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal”, vertelt Brink. “Om uit te drukken dat het gebied groter is dan alleen die prachtige heuvels.”

'Samenvoegen vergezocht? Helemaal niet'

Op het eerste gezicht klinkt het misschien wat vergezocht om het Reggedal bij de Heuvelrug te voegen. Dat is helemaal niet zo, verklaart Martijn Horst van Landschap Overijssel. “In de eerste plaats heeft dat te maken met de hoogte van de stuwwal van de Sallandse Heuvelrug, maar ook van de andere bergen in de regio. Die zijn allemaal opgedrukt door dezelfde landijstong in de voorlaatste ijstijd.”

Martijn Horst van Landschap Overijssel (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

“Door die landijstong ontstond de hoogte, maar ontstond ook een laagte. En in die laagte ging logischerwijs water stromen. In dit geval werd dat de rivier de Regge. De grond die op de Sallandse Heuvelrug ligt, die is opgedrukt uit die landtong.”

“Eigenlijk hebben we het over één ijstong, dertien bergen die daarbij horen en 28 buurtschappen die daar vervolgens op gereageerd hebben door daar hun dorp op voort te borduren. Het zou prachtig zijn als dat, in ieder geval qua identiteit, weer bij elkaar kan komen.”

Het volledige ambitieplan is hier te lezen (PDF)