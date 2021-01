Groter nationaal park biedt kansen voor natuur en toeristisch ondernemers

Sinds het uitbreken van de coronacrisis neemt de bezoekersdruk op de natuur toe. Ook op de Sallandse Heuvelrug. Maar door het park flink te vergroten kan de druk op de natuur enorm omlaag. Bovendien moet het grotere nationaal park meer toeristen naar de regio trekken, toeristen die bovendien langer blijven dan nu.

'Meer maar verspreid bezoek'

“Een nationaal park is sowieso een merk”, licht Tamara Toering van MarketingOost toe. “Dat geeft uitstraling. Wij denken door dat goed op de kaart te zetten, dat dat leidt tot meer, maar verspreid bezoek.”

Tamara Toering van MarketingOost (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

En die spreiding van bezoekers kan de natuur goed gebruiken, vertelt Jos Schouten van Natuurmonumenten. “Het is eigenlijk op elke dag door de week net zo druk als het voor de coronacrisis op een zondag was. Op de zondagen nu is de parkeerplaats vaak aan de kleine kant. Het is structureel elke dag drukker geworden.”

'Zwaar beschermde natuur waar dieren niet durven te komen'

Qua bezoekersaantallen een topperiode, mag je zeggen. Maar daar hebben diersoorten op de heuvelrug wel last van, zegt Schouten. “Uit onderzoek blijkt dat sommige dieren een strook van honderd meter langs een pad mijden. Andere dieren tweehonderd meter. Hoe drukker het op zo’n pad is, dat maakt ook verschil.”

“Als er een keer per uur iemand langs wandelt, is de vluchtafstand kleiner dan als er elke vijf minuten iemand voorbijkomt. Dan kan de vluchtafstand verdubbelen. Zo creëer je een baan van 400 meter aan zwaar beschermde natuur waar bepaalde dieren niet meer durven te komen. Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Jos Schouten van Natuurmonumenten (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide )

Om het publiek beter te spreiden wordt er over nagedacht om meer startpunten op de heuvelrug te maken. Niet alleen bij Holten, Haarle en Nijverdal, maar ook verderop in de regio. “Als je nieuwe startpunten maakt, bijvoorbeeld bij dorpen of recreatieve plekken, dan zijn ze misschien wel drie kwart van de dag op andere mooie plekken in het landschap. En daardoor brengen ze dan minder tijd door in de zwaarbeschermde natuurkernen. Zo neemt de druk voor wilde dieren significant af.”

'Ik denk dat dit promotioneel kansen biedt'

Die nieuwe startpunten kunnen natuur en toeristisch ondernemers verder helpen. “Ik zou het heel mooi vinden als ondernemers daar op inspelen. Dat ze bijvoorbeeld gezamenlijke arrangementen aan gaan bieden”, oppert Tamara Toering namens MarketingOost.

“Door het gebied groter te maken, maak je het ook aantrekkelijker. Je maakt meer plekken om te bezoeken, dus hopen we dat bezoekers langer in het gebied blijven.”

Bert van de Maat van vakantiepark Mölke (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Ondernemer Bert van de Maat van vakantiepark Mölke bij Zuna ziet daar wel brood in. “Ik denk dat dit promotioneel, met name voor het iets onbekendere Reggedal, kansen biedt. Wij zijn al jaren bezig om gasten het gebied in te sturen. Met fluisterbootjes, kano’s en elektrische buggy’s. Om mensen echt zowel de Regge als de Heuvelrug met alle leuke bezienswaardigheden te laten bezichtigen.”

“Wij hebben echt wel meer te bieden dan alleen dat hart van het nationale park”, benadrukt Toering nog maar eens.