Groter nationaal park: ‘Komt mijn boerenbedrijf nu ineens in de natuur te liggen?’

“Ik snap de ongerustheid, maar als je vervolgens uitlegt waar we mee bezig zijn, dan zie je vrij snel een stuk begrip en krijgen we zelfs signalen van ‘goed dat jullie erbij zitten’.”

Het grondgebied van de Sallandse Heuvelrug moet ruim tien keer zo groot worden. Zelfs het Reggedal wordt erbij getrokken. Maar wat betekent dat voor het tussenliggende gebied? Daar wordt nu flink geboerd. Is er straks nog wel plek voor boeren in het nieuwe nationaal park? Het antwoord is simpel: ja. Meedoen met de plannen is vrijblijvend, niks is verplicht.

'Ik zie dingen waar mijn achterban zenuwachtig van wordt'

Martin Immink is melkveehouder in Daarle, hij zit met zijn bedrijf midden in het plangebied. “Ik zie toch wel veel dingen waar mijn achterban een beetje zenuwachtig van wordt”, bekent hij. “Maar in de plannen staat duidelijk geformuleerd dat het op vrijwillige basis moet. Het hoeft allemaal niet.”

Martin Immink, melkveehouder in Daarle (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

Met zestien andere organisaties zat LTO aan de vergadertafel over de plannen. De kans om namens boeren uit het gebied te spreken was reden voor LTO om mee te schrijven aan de plannen. “Zodat je met elkaar oplossingen kunt vinden voor de problemen die op ons afkomen”, legt Freriks uit.

'Alle problemen bij landbouw over de schutting gegooid'

“Het gevoel bij veel boeren is dat alle problemen bij de landbouw over de schutting worden gegooid. Alle maatschappelijke vraagstukken, zoals stikstof en klimaat, kon ik in dit gezelschap naar voren brengen.”

Toch ontkent melkveehouder Immink niet dat hij soms twijfels voelt over het plan: “Als ik een boswachter hoor zeggen dat alle toerisme weg moet uit de kern van het natuurgebied, dan betekent het dat het toerisme allemaal naar het buitengebied moet. Al die fietsers zijn soms wel lastig, bijvoorbeeld als je met je trekker rondrijdt.”

Rudy Freriks schreef namens LTO mee aan de plannen (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)

De deelname aan het meeschrijven van de plannen, heeft boeren uit het gebied in ieder geval één zekerheid opgeleverd: “We hebben afgedwongen dat de natuur begrensd wordt. Natuur en Natura 2000-gebieden worden niet groter”, vertelt Freriks. “Dat zijn harde voorwaarden.”

“Het is een stukje van geven en nemen”, valt Immink bij. “We zijn nu echt goed ‘on speaking terms’. Je ziet dat gemeenten het belangrijk vinden dat het verdienmodel op het platteland goed blijft.”

'We werken alleen mee op vrijwillige basis'

Ook een andere afspraak staat volgens LTO’er Freriks als een paal boven water: “We werken alleen mee op vrijwillige basis. Er worden geen zaken afgedwongen. Boeren willen graag meedoen, maar ze moeten verleid worden. Het moet bijdragen aan het verdienmodel.”

Dat beaamt ook Immink: “Je kunt wel investeren, maar als er 0 rendement tegenover staat… Als ik jou zeg dat je meer moet werken, maar je moet 10 procent van je loon inleveren. Dat ga je niet doen, natuurlijk. Soms wordt dat wel van boeren gevraagd. Dat jeukt af en toe wel.”

Kortom: nog niet alle plooien zijn gladgestreken. De bereidheid om mee te denken is er wel, zolang er niks onder dwang wordt opgelegd.

Natuurinclusieve landbouw of landbouwinclusieve natuur?

Immink: “Voor mensen die mee willen werken, moeten er kansen zijn. Voor mensen die zeggen: ik wil het op mijn manier blijven doen, die moeten dat kunnen binnen de voorwaarden van de wetgeving. Maar wel blijven praten en overleggen. Dat is zeker belangrijk.”

“Als er zoiets is als natuurinclusieve landbouw, waarom is er dan niets als landbouwinclusieve natuur?” vraagt Freriks zich af. “Dat geeft net even een andere lading. We kunnen elkaar versterken en dat moet je ook willen zien. Daar hebben we ons hard voor gemaakt.”