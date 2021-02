Ex-docent levensbeschouwing uit Deventer somber: "Ruimere interpretatie van het geloof vaak niet mogelijk"

Religieuze boeken staan vol met prachtige verhalen die we graag doorgeven. Maar er staan ook ongemakkelijke verhalen in die kunnen worden gebruikt om mensen uit te sluiten en te veroordelen. Jos van Remundt uit Deventer noemt het de achterkant van verhalen.

Gesprekken over levensvragen

In zijn boek De achterkant van verhalen - anders kijken naar de Bijbel en de Koran, beschrijft hij hoe de grote verhalen werden overgeleverd en onder welke omstandigheden ze werden vastgelegd. Die kennis is volgens hem onontbeerlijk bij gesprekken over levensvragen.

Het valt Van Remundt op, dat er in het gesprek tussen mensen uit de verschillende religies, alleen maar over de mooie dingen gaat en over wat ze verbindt, "Maar ze worden niet bevraagd over die andere dingen". Hij noemt de positie van de vrouw of de houding tegenover homoseksualiteit. En dat is bijvoorbeeld in het onderwijs een probleem.

Religieus boek als legitimatie

Van Remundt was als docent levensbeschouwing verbonden aan Saxion in Deventer. Hij haalt als voorbeeld aan dat jonge meisjes op protestants-orthodoxe scholen niet met een korte rok naar school mogen, en dat jongens zich niet mogen uiten als homo. "Maar ook leerlingen op een school in Amsterdam-West waar veel moslimleerlingen wonen, die meisjes uitgescholden voor hoer. Dat komt mede voort, niet alleen cultureel maar dat legitimeren ze ook op de boeken."

Jos van Remundt, docent levensbeschouwing en auteur (Foto: RTV Oost / Ina Brouwer)

Van Remundt formuleert voorzichtig. Hij weet dat het een gevoelig onderwerp is. Het is lastig om dit soort thema's bespreekbaar te maken. "Moslims gaan er het liefst van uit dat de Koran voor honderd procent rechtstreeks van Allah komt. Mensen kunnen en willen er liberaler mee omgaan, maar theologen in Egypte die zich daar mee bezighouden, krijgen doodsbedreigingen op hun dak."

Weggezet als niet-gelovig

Mensen die de Koran wat ruimer willen interpreteren krijgen volgens hem niet de ruimte om dat rustig te ontwikkelen omdat de conservatieve krachten hen wegzet als niet-gelovig.

Hij zag het op de opleiding waar hij lesgaf, gebeuren. Studenten die een beetje vrij proberen te zijn, werden erop aangesproken door orthodoxe moslims en hielden liever hun mond. Als een vrijzinnig christen iets roept, hoeft hij niet bang te zijn dat er bedreigingen komen uit protestants-orthodoxe hoek. "Dat vind ik toch wel een verschil".

Stichting Echelon

Van Remundt wil met de stichting Echelon docenten handreikingen geven om te praten over levensvragen. "Je moeten doorvragen, zonder elkaar aan te vallen. En niet genoegen nemen met een antwoord als 'het staat in de Koran'". In de praktijk van het onderwijs moest hij zijn leerlingen meermalen wijzen op de basis van de Nederlandse samenleving: de grondwet en de rechten van de mens. "Dat is ze niet geleerd."

