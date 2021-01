GGD Twente start met inenten 85-plussers, Almelo wordt nieuwe hoofdlocatie

In de sporthal Schelfhorst in Almelo bouwt de GGD momenteel de tweede vaccinatielocatie van Twente. Vanaf maandag dient de Almelose sporthal als hoofdlocatie voor het inenten van senioren. De vaccinatielijnen worden volgens de GGD zo opgezet dat ouderen goed toegang hebben. Zo is het mogelijk om een begeleider mee te nemen en zijn er rolstoelen aanwezig.

Tweede locatie

Het wordt de tweede vaccinatielocatie van de GGD, naast de bestaande op de Universiteit Twente. "Het is sowieso goed dat mensen niet ver naar een locatie hoeven te reizen", zegt Erik Maarsingh van GGD Twente. "Dat is ook ons beleid, want dat hebben we ook met de teststraten gedaan."

Binnenkort komen er nog meer vaccinatielocaties bij, zegt de GGD:

Uitnodigingen

De uitnodigingen voor vaccinatie voor inwoners van 85 jaar en ouder worden verstuurd door de huisarts, namens het RIVM. De huisarts bepaalt zelf of een oudere naar de vaccinatielocatie van de GGD gaat of thuis door de huisarts gevaccineerd wordt. De vaccinatielocatie in Almelo wordt ook ingezet voor volgende doelgroepen en is het komende half jaar geopend.

De vaccinatielocatie op de UT in Enschede werd twee weken geleden in gebruik genomen. Op het UT-terrein worden deze weken zo'n 7.300 mensen uit de verzorgings- en verpleeghuizen ingeënt.

In de regio IJsselland komt een tweede vaccinatielocatie in de evenementenhal in Hardenberg, die op 8 februari de deuren opent. De andere 'priklocatie' is in Zwolle.