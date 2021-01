Provincie Overijssel steekt 20 miljoen euro in gebiedsontwikkeling

Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met een investeringsvoorstel waarmee woningbouw wordt versneld en gebiedsontwikkelingen in de grote steden een impuls krijgen. Met het voorstel is een bedrag van 20 miljoen euro gemoeid.

Volgens gedeputeerde Monique van Haaf hebben steden dit extra duwtje in de rug hard nodig. “Juist in de crisis moeten we investeren in onze steden met complexe gebiedsontwikkelingen. We steunen bouwers, ontwikkelaars, corporaties en retailers in hun projecten die cruciaal zijn. Samen werken we aan vitale binnensteden en kernen met genoeg woningen voor onze inwoners”.

Eerder investeerde de provincie met het programma Ruimte, Wonen en Retail 10 miljoen euro in stedelijke gebiedsontwikkeling. Met deze extra investering zet de provincie de lijn door, omdat de situatie in de ogen van het provinciebestuur vanwege de coronacrisis nu nog urgenter is.

'Grootste opgave'

"De grote schaarste op de woningmarkt in Overijssel is de grootste opgave in onze provincie", zegt Van Haaf. "Binnen 10 jaar willen we 60.000 woningen binnen de provinciegrenzen realiseren. Een flinke opgave waarbij de provincie haar partners ondersteunt met subsidieregelingen en gerichte investeringen in sleutelgebieden. Het resultaat van deze aanpak is zichtbaar in de Spoorzone Zwolle, waar vierduizend woningen worden gebouwd. Maar ook sleutelprojecten als het Centrumkwadraat en Boulevardzone in Enschede en de Schil van de binnenstad en Keizerslanden in Deventer laten zien dat we goed op weg zijn."

Naast investeringen is een andere aanpak nodig om de versnelling op gang te krijgen. Oud-wethouder Jan Jaap Kolkman van Deventer is kwartiermaker aanjaagteam woningbouwversnelling. “Tijdens onze inventarisatie langs de gemeenten kwamen we veel tegen: capaciteitsproblemen, vastgelopen verhoudingen met ontwikkelaars of corporaties, kennis op gebied van herontwikkeling of vastgoedfinanciering. De behoefte aan verbinding, expertise en vraag naar nieuwe oplossingen is groot”, aldus Kolkman.