Eerste deel centrumplan Losser morgen officieel opgeleverd

Een van de doelen van het Centrumplan Losser is het aantrekkelijk maken en houden van het centrum. De klassieke lantaarnpalen, de gebakken klinkers en het aangeplante groen zorgen ervoor dat Losser zijn eigen identiteit heeft behouden en versterkt.

Centrum Losser vernieuwd (Foto: Gemeente Losser)

Ook op andere vlakken is er veel veranderd. Zo is bijvoorbeeld een gescheiden rioolstelstel aangelegd, zodat regenwater en vuilwater van elkaar gescheiden worden. Regenwater van het dak en de straat komt niet meer in het vuilwaterriool. Hierdoor is de kans op een overstromend riool en daarmee wateroverlast bij hevige regenbuien veel kleiner.

Slijtvast asfalt

Een ander voorbeeld is de nieuwe, voor het eerst in Nederland op een rotonde toegepaste, asfaltdeklaag ECOPAVE XL op de rotonde Gronausestraat Langenkamp. Deze asfaltsoort kan naar verwachting twee keer zo lang blijven liggen en levert daardoor een enorme besparing in kosten, CO2-uitstoot en grondstoffen, maar ook in tijd en hinder, op.

Volgens projectleider Mark Slooijer van het bouwteam is zijn team een begrip geworden in Losser. “Dat hebben we zeker ook te danken aan de grote betrokkenheid van de ondernemers en inwoners van Losser”. Projectleider Frank Glaubitz van Dura Vermeer onderschrijft dat. “Wij voelen ons onderdeel van Losser. We zijn een tijdelijke buurman. Daarom vinden we het belangrijk om hier ook in te investeren en dat hebben we dubbel en dwars terug gekregen. De slogan is waarheid geworden: samen verbinden verbetert!”

'Belangrijk moment'

Wethouder Jaimi van Essen is blij met het resultaat. “Een belangrijk moment voor heel Losser. We hebben, ondanks de omstandigheden, toch een manier gevonden om de afronding van de werkzaamheden morgen online met elkaar te vieren. Het bouwteam, inwoners en ondernemers hebben er met elkaar voor gezorgd dat het centrum er weer prachtig bij ligt."