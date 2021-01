Haven Hardenberg krijgt dit voorjaar een nieuwe inrichting

De haven in Hardenberg krijgt een nieuwe inrichting. Voor de start van het zomerseizoen moet de haven er anders uitzien. Vanaf februari worden in de havenkom en langs de wandelpromenade nieuwe steigers aangelegd. Ook komen er voorzieningen voor vaarrecreanten. De herinrichting van de haven is in mei klaar.

Nu de Vecht beter bevaarbaar is voor de kleine recreatievaart brengen steeds meer vaarrecreanten een bezoek aan Hardenberg. Wethouder Alwin te Rietstap: "We willen deze mensen gastvrij ontvangen. Dat begint bij goede aanlegplaatsen en voorzieningen in onze haven. Ook inwoners en ondernemers hebben gevraagd om meer aanlegplaatsen. Daarom is hiervoor samen met omwonenden, toekomstige gebruikers, de watersportvereniging en ondernemers een plan gemaakt."

Meer aanlegplaatsen

Langs de wandelpromenade worden nieuwe drijvende steigers aangelegd. Samen met de bestaande steigers liggen er dan over een lengte van 90 meter steigers voor passanten. Langs de havenweg wordt 45 meter aan drijvende steigers gelegd. Hier is ook plek voor de rondvaartboot om aan te leggen.

Ook in de havenkom worden nieuwe steigers aangelegd. Na de herinrichting biedt de haven plek aan circa 45 bootjes. Het precieze aantal plekken is afhankelijk van de grootte van de bootjes. In de haven komen oplaadpunten waar vaarrecreanten hun elektrisch aangedreven boot kunnen opladen en een watertappunt. Verder wordt de haven ook goed toegankelijk voor minder-validen. De mogelijkheden worden verkend om in voormalig café Docks sanitaire voorzieningen te maken. Ook kan de havenmeester hier een plek krijgen. Het is de bedoeling dat de watersportvereniging de haven en de voorzieningen gaat exploiteren.