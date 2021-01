Zwols Concilium: "De balans moet terug in de woningmarkt van Zwolle"

Vanuit Zwolse wijkverenigingen is toenemende kritiek op het woningbeleid in de stad. Her en der worden op kleinschalige locaties door projectontwikkelaars bouwplannen gemaakt, maar volgens de wijkplatforms zit er geen visie achter. De gemeente heeft volgens hen geen onderzoek laten doen naar de behoeften in de stad. En dus hebben projectontwikkelaars in Zwolle vrij spel, vrezen de wijkplatforms.

Ben Koopman is binnen het Zwols Concilium voorzitter van een taskforce dat zich richt op de toekomst van de stad Zwolle als geheel. Hij weet dus wat er speelt en wat de overwegingen zijn. "De gemeente had, als we nu terug kijken, misschien eerder in gesprek moeten gaan met de bevolking."

'Wacht eens, wat gebeurt hier?'

Volgens Ben Koopman weet Zwolle wel waar de behoefte ligt. "Ik denk dat veel bewoners zich overvallen voelen door het feit dat de omgevingsvisie van de gemeente nu naar buiten gekomen is zonder dat er veel actieve burgerparticipatie is geweest. De ene helft van de stad zal denken, er staat niet veel nieuws in die omgevingsvisie. Het andere deel van de stad zal denken, wacht eens even, wat gebeurt hier? Er worden ineens tienduizend woningen gebouwd!"

De Zwartewaterzone, waar projectontwikkelaars zo'n 280 nieuwe woningen willen bouwen (Foto: RTV Oost)

Koopman begrijpt de ophef dus wel. "Het is belangrijk dat de gemeente die gesprekken met inwoners voert. Dat is belangrijk, want anders heb je ook geen draagvlak." Tegelijk is het volgens hem verklaarbaar dat Zwolle naar 160.000 tot 180.000 inwoners wil groeien. "Dat is de natuurlijke trend, sinds de jaren zeventig tot nu is Zwolle in omvang verdubbeld." Maar hoe de stad verder zou moeten groeien, daarvoor is nu wel een gesprek nodig met de bevolking. "Dus echt een groot debat met de stad. En dat kan alsnog."

'Stad voor rijke mensen'

Koopman zou ook graag zien dat de kritische inwoners meedenken. "Maar dan moet ook echt het eerlijke gesprek worden gevoerd. Want als je zegt 'we zijn tegen nieuwbouw', dan denk je uit eigen belang. Maar als je kijkt naar de toekomst van deze stad, dan moet je je nu afvragen waar we staan."

"Zwolle wordt zoals het nu gaat een stad voor rijke mensen. Dat betekent dat er meer balans moet komen en dat er moet worden bijgebouwd. Projectontwikkelaars hebben zich verplicht om 30 procent goedkope of sociale woningbouw te maken. Dat we alleen maar bouwen voor mensen uit de Randstad is dus niet waar."

RTV Oost heeft de betrokken wethouders meermaals verzocht om een interview over de onvrede bij de wijkverenigingen. Zwolle heeft ervoor gekozen om daar geen gebruik van te maken. De omroep heeft gemeend het nieuws toch te moeten publiceren.