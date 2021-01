Nieuwe ontwikkelingen in moordonderzoek Enschedese Marja Nijholt, burgercollectief krijgt foto's

Marja Nijholt vertrok op oudejaarsdag 2012 uit Enschede. Volgens getuigen zou ze gezegd hebben dat ze vreesde voor haar leven. De volgende dag werd haar levenloze lichaam in het Brabantse Oss aangetroffen. Ze bleek met messteken om het leven te zijn gebracht. Er werd een 30-jarige man aangehouden, maar hij werd later niet langer als verdachte gezien. De dader is tot op heden niet gevonden.

Hoop op nieuwe sporen

Bureau Dupin is een collectief van burgers, dat in samenwerking met politie en justitie de meerwaarde van burgerparticipatie in vastgelopen politiezaken onderzoekt. Dit gebeurt in dit geval rond de onopgehelderde dood van Marja Nijholt. Door deze zaak onder de aandacht van een groot publiek te brengen en door onderzoek te doen in open bronnen, hoopt Bureau Dupin te komen tot nieuwe sporen en inzichten, die mogelijk leiden tot heropening van de zaak.

De eerste vraag die Bureau Dupin aan politie en justitie gesteld heeft: 'Kunnen jullie inzicht bieden in de situatie zoals die op de plaats delict is aangetroffen?' De politie heeft nu, met instemming van de nabestaanden van Marja Nijholt, op deze vraag geantwoord met het vrijgeven van negen foto's van en gerelateerd aan de plaats delict. De foto's tonen een overzicht van de omgeving, enkele van de bezittingen van Marja Nijholt en haar lichaam zoals dat op 1 januari 2013 werd aangetroffen.

'Vijf scenario's

De vrijgegeven politiefoto's kunnen helpen mogelijke scenario's rond de dood van Marja Nijholt te verhelderen. "In grote lijnen zijn er vijf scenario's bij een overlijden", zegt Roel Simons van Bureau Dupin. "Het kan gaan om een natuurlijke dood, een ongeluk, zelfdoding, moord of doodslag. De politiefoto's kunnen bepaalde scenario's misschien bevestigen, ontkrachten of aannemelijk maken. Dat kan weer verder helpen bij het onderzoek."

Sinds de start van Bureau Dupin in oktober vorig jaar hebben zich meer dan achttienhonderd mensen aangemeld om te participeren in het onderzoek naar de nieuwjaarsmoord.