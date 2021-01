Politie blijft stevig inzetten op handhaving avondklok in Overijssel

Zowel dinsdag- als woensdagavond bleef het rustig in Overijssel. Na de rellen op zondag in Enschede ging het alleen maandagavond in Zwolle nog mis.



Handhaving avondklok

Henk Kremer, woordvoerder van de politie in Oost-Nederland, laat weten dat ook de komende dagen de politie actief en stevig blijft handhaven op het naleven van de avondklok. "Gedurende de hele periode dat de avondklok van kracht is, handhaven we die. Dat betekent dat er in ieder werkgebied van de politie, ook binnen waar bijvoorbeeld recherche haar werk heeft, extra personeel wordt ingezet. Dit doen we zolang het nodig is om te handhaven."

Hoeveel bekeuringen er in Overijssel zijn uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok en hoeveel aanhoudingen er in totaal zijn verricht, kan Kremer niet zeggen. "We delen geen lokale cijfers."



Snelle beschikking over ME-pelotons

Karlijn Baalman, districtschef in Twente, noemde eerder al de rellen in Enschede bizar. "Het heeft voor mij niets meer met demonstreren te maken. Deze mensen komen alleen maar om te rellen en onrust te veroorzaken. Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat je zoiets doet. We moeten ondernemers steunen in deze tijden en het kan niet zo zijn dat we het hen nog lastiger maken."

Veel meldingen van aangekondigde demonstraties of rellen komen de laatste dagen via burgers binnen. Maandag kreeg de politie twee keer zoveel telefoontjes dan op een normale maandag. Ondertussen zijn analisten en rechercheteams bezig om raddraaiers op te sporen en aan te houden. De politie verwacht nog meer mensen op te pakken na de rellen van zondag, bijvoorbeeld op basis van de vele camerabeelden die zijn gemaakt tijdens de rellen.?

De politie heeft nu overal in Nederland snel de beschikking over ME-pelotons. "Maar dat willen we het liefst niet nodig hebben en gewoon in contact kunnen treden met de mensen. Maar op het moment dat het nodig is moeten we daadkrachtig kunnen optreden."

Dinsdag reageerde Karlijn Baalman op de avondklokrellen in Enschede.