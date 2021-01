OM verzoekt om vrijspraak voor verdachten van drugslab in Ambt Delden

Het onderzoek naar de vondst van een drugslab in aanbouw aan de Genselerweg in Ambt Delden lijkt vooralsnog weinig veroordelingen op te leveren. Dat werd vandaag duidelijk tijdens de strafzaak tegen twee Hengeloƫrs die verdacht werden van betrokkenheid bij het lab.

De officier van justitie moest concluderen dat er te weinig bewijs is tegen beide mannen en vroeg de rechtbank om vrijspraak. Eerder werden de eigenaar van het pand, een vastgoedman uit Almelo en een andere man vrijgesproken. De hoofdverdachte, Dikran E. uit Oldenzaal, zit nog tot eind dit jaar vast in Duitsland, zijn strafzaak dient waarschijnlijk pas als hij vrijkomt.

Tip van buurtbewoners

Het drugslab in aanbouw werd op 28 december 2016 opgerold nadat buurtbewoners de politie tipten. Zij zagen half december mannen met blauwe vaten sjouwen bij het pand waar eerder een omstreden hondenfokker gevestigd was en vertrouwden het niet. De buurtbewoners maakten foto's en noteerden kentekens.

Uit politieonderzoek bleek dat er verbanden waren met andere plekken in Twente waar hennepkwekerijen en drugslabs werden aangetroffen. Zo waren het pand aan de Genselerweg en panden in Oldenzaal en Vroomshoop waar grote hennepkwekerijen ontdekt waren eigendom van dezelfde vastgoedman uit Almelo. Recent werd er ook een drugslab opgerold in een pand dat de vastgoedman verhuurde in Vriezenveen.

Huurder van panden met hennepkwekerij

Een andere overeenkomst is Dikran E. Hij was de huurder van de panden in Oldenzaal, Vroomshoop en Ambt Delden. Een van de verdachten die vandaag terecht stond in Almelo, een 41-jarige Hengeloër, werd ook aangehouden bij de hennepkwekerij in Vroomshoop. Daarvoor werd hij vorig jaar tot 5 maanden cel veroordeeld.

De Hengeloër ontkende dat hij iets te maken had met het drugslab aan de Genselerweg. Volgens de man deed hij daar opruimwerkzaamheden voor Dikran E. De andere verdachte man (31) uit Hengelo kwam met een soortgelijk verhaal.

Geen hard bewijs

Voor de officier van justitie staat wel vast dat de twee wisten waar ze mee bezig waren, maar ontbreekt hard bewijs. En daarom kan hij niet anders dan vrijspraak eisen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.