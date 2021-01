Kinderen aangevallen door Duitse herder in Harbrinkhoek: "Wie niet horen wil, moet maar voelen"

Het is vrijdagmiddag als de vijf kinderen vanuit het dorp naar het bos lopen. Ze gaan ‘Jachtseizoen’ spelen, een soort verstoppertje. Onderweg steken ze een weiland over. Dan ziet Valentina (7) plotseling de spitse kop van een Duitse herder.



“De hond kwam opeens op ons af”, zegt ze. De kinderen rennen direct weg. Blinde paniek. Valentina, de jongste van het stel, raakt achterop en wordt als eerst gegrepen.

Wie niet horen wil, moet maar voelen Eigenaar herdershond

“De hond beet in mijn arm en trok me naar beneden”, zegt ze. “Daarna probeerde hij in mijn oor te bijten, maar gelukkig lukte dat niet.”



De rest van de groep blijft rennen. Dan merkt Sophie (10) dat Valentina niet meer in de buurt is. Ze kijkt om, ziet haar vriendinnetje en schreeuwt. Zo hard als ze kan.



Het blijkt de redding voor Valentina. De hond laat haar los en rent naar zijn volgende doelwit: Sophie. Het meisje schopt de hond, die plotseling rechtsomkeer maakt. Op dat moment zien de meiden het baasje. Hij roept de herder terug.

Waarschuwingen

“Ik heb die kinderen al drie keer gewaarschuwd voor de hond”, zegt de eigenaar. “Maar ze blijven over mijn land lopen.” Een hek plaatsen is voor de eigenaar in ieder geval geen optie: "Dat zou de wereld op z'n kop zijn."



“Wie niet horen wil, moet maar voelen”, vervolgt hij. “Dit is een goede leerschool, al ben ik blij dat het niet erger is.”

De bijtwond van Valentina (Foto: Ard)

Ard, de vader van Valentina, was op zijn werk toen hij het nieuws hoorde. “Ik ben direct naar huis gegaan.” Daar zag hij zijn dochter, geschrokken en lijkbleek. In haar arm een bijtwond. “We hebben geluk dat ze een dikke winterjas aan had, anders had het heel anders kunnen aflopen.”

Geen 'gevaarlijke hond'

De politie heeft inmiddels naar de zaak gekeken. Lang verhaal kort: er komen geen maatregelen om een nieuw incident te voorkomen. Ook wordt de hond niet onderzocht. “Wij kijken altijd of de hond geregistreerd staat als ‘gevaarlijke hond’”, zegt een politiewoordvoerder. “Dat was bij deze hond niet het geval. Bovendien gebeurde dit op privéterrein."



De verwondingen van Valentina zijn niet ernstig genoeg om het dier nu wél te bestempelen als ‘gevaarlijk’. Patricia, de moeder van Sophie, kan dat maar moeilijk bevatten. “Dan moet het dus eerst écht misgaan voor ze actie ondernemen."

Uitpraten

“Ik vind het ook raar dat de eigenaar nooit bij ons is langsgekomen om te vragen hoe het gaat”, aldus Patricia. De hondeneigenaar reageert: “De kinderen waren al weggerend toen ik de hond naar binnen bracht. Bovendien kunnen ze ook gewoon hier langskomen.”



Het gaat inmiddels naar omstandigheden goed met de kinderen. “Valentina liep naar ons kleinere hondje en zei; ‘jij bent wel lief’”, zegt haar vader. Eén ding staat in ieder geval vast: de meiden kiezen voortaan een andere route naar het bos.