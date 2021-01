Wilgenmonument langs de IJssel als herinnering aan coronatijd

Bij dertien wilgen zijn deze zomer een soort van blind dates geweest tussen twee mensen. De gesprekken konden over van alles gaan. Het ging om het ontmoeten, terugblikken en vooruitkijken. Uiteraard gingen veel gesprekken over de coronatijd en hoe mensen die beleefden. Van de gesprekken zijn podcasts gemaakt, er is een fietsroute langs de dertien bijzondere wilgen gemaakt en er was een tentoonstelling met foto's te zien.

Veerkracht

Van die dertien wilgen konden de gesprekspartners takken markeren door er een touwtje aan te hangen. De takken zijn afgelopen week geknipt en worden nu in een soort wagenwiel herplant. Birthe Leemijer heeft het figuur strak uitgemeten en alle plekken waar de wilgentenen moeten worden herplant gemarkeerd. Met een grondboor in de stromende regen zijn de wilgen in het monument geplaatst.

"Wilgen zijn bijzondere bomen, ze kunnen weer uitlopen en nieuw leven ontwikkelen, dat past heel goed bij dit project. Als je een wilg knot moet je dat blijven doen, anders worden de takken later te zwaar voor de boom. Ik vind dat de gesprekken bij de wilg in deze coronatijd ons weer laten nadenken over hoe wij staan in het leven en omgaan met ons land en de natuur."

Birthe Leemijer plant de eerste wilgenteen (Foto: RTV Oost/Chantal Everaardt)

De combinatie van de gesprekken en de foto's van Natascha Libbert versterken volgens Birthe de alternatieve kunstenroute. Het is natuurlijk afwachten of de wilgentenen aanslaan, met zorg zijn ze geplant diep in grond vlakbij landgoed De Haere bij Olst. Het monument moet een blijvende herinnering worden voor de tijd waarbij een virus ons leven zo veranderde.