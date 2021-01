Machteloosheid bij omwonenden kanaal Almelo - De Haandrik na wegvegen provincie nieuw rapport

Sinds vanochtend komen de telefoontjes en mailtjes van bezorgde omwonenden bij de stichting binnen. "Ze hebben de vergadering van gisteren gevolgd. Mensen zijn teleurgesteld. Dat dit rapport zomaar van tafel wordt geveegd."

Het rapport waar Broekhuizen het over heeft, is van hoogleraar Stefan van Baars . Van Baars deed op eigen initiatief onderzoek naar wat er misging rond het kanaal . Volgens Van Baars zijn er grote fouten gemaakt bij het verdiepen van het kanaal en was de provincie van meet af aan de grip op het project kwijt. Volgens Gedeputeerde Staten biedt het onderzoek echter 'geen nieuwe inzichten'.

Eerst oorzaak wegnemen

Broekhuizen en Grote Beverborg wonen beide zelf ook aan het kanaal. De schaderegeling zoals hij er nu ligt voldoet volgens de heren niet. "Vergelijk het met een asfaltweg. Elke dag rij je er overheen en heb je een lekke band. Je krijgt als oplossing een nieuwe band aangereikt. Maar je wil toch eerst weten wat er mis is met die asfalt weg? Als blijkt dat er glasstukjes in zitten, dan moet je dat verwijderen."

Het is duidelijk, voor de stichting Kant nog Wal is de situatie pas opgelost als de oorzaak van de verzakkingen officieel is vastgesteld en erkend wordt door de provincie. "Tot die tijd leven omwonenden in onzekerheid. Want wie zegt er dat je huis na reparaties niet opnieuw schade oploopt?"

Broekhuizen hoopt dat de politiek tot inkeer komt en gaat samen met omwonenden kijken welke stappen ze nog meer kunnen ondernemen. Op de vraag of ze naar de rechter willen met het dossier, schudt Broekhuizen z'n hoofd: "Liever niet. Dat kan jaren duren en dan ziet helemaal niemand een schadevergoeding."