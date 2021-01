Probleem met weerspiegelende kuchschermen in bussen nog niet opgelost

Het probleem van de weerspiegelende kuchschermen in de bussen van Keolis is nog niet verholpen. Twee weken geleden zijn er proeven gedaan met de montage van het scherm en met een beugel waardoor de plaat te verstellen is. Interne discussies over de beste oplossing hebben veroorzaakt dat het probleem nog steeds niet is verholpen.

In december deden de eerste chauffeurs hun beklag over weerspiegelende kuchschermen. De problemen doen zich voor zodra het schemer wordt. Koplampen van medeweggebruikers en andere verlichting worden weerkaatst, waardoor voor de chauffeurs lastig te zien is wat er daadwerkelijk aan hun rechterkant gebeurt. Zij maken zich daarom zorgen over de veiligheid.

Overijsselse chauffeurs trokken eerder deze maand bij RTV Oost aan de bel omdat er niets aan het probleem gedaan zou worden. Jeroen Suurmond, commercieel directeur van Keolis, ontkende dat en gaf aan dat verschillende oplossingen werden getest.

Die testen zijn inmiddels geweest en daaruit blijkt dat een scherm met een verstelbare beugel de beste optie is. "Maar er is nog geen definitieve oplossing", vertelt Suurmond.

Nieuw probleem

De oplossing is niet definitief omdat er intern bij de vervoerder verdeeldheid is over wat nou de beste oplossing zou zijn. "De kritiek is dat je bij de verstelling van het scherm door twee schermen (kuchscherm en voorraam, red.) naar de buitenspiegel kijkt. Dat hoeft geen probleem te zijn, mits het kuchscherm altijd helemaal schoon is", stelt de commercieel directeur.

Chauffeurs lieten eerder aan RTV Oost weten dat het scherm in een andere hoek plaatsen of verstelbaar maken geen optie is, vanwege het verminderde zicht op de buitenspiegel dat daardoor ontstaat. Het scherm verwijderen zou de veiligste optie zijn.

Nog niets veranderd

Door de interne discussie is er in de bussen nog niets veranderd, waardoor chauffeurs tijdens donkere diensten de situatie op rechts nog steeds lastig kunnen inschatten.

Als het aan Suurmond ligt, komt daar snel verandering in. "Als we het intern eens zijn, zullen de bussen zo snel mogelijk worden aangepast." Echter is niet duidelijk op welke termijn dat zal zijn.