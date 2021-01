FC Twente houdt punt over aan pover schouwspel tegen Sparta

Ruim vijf weken geleden zorgde Sparta er nog voor dat FC Twente met een vervelend gevoel de winterstop in ging. In Enschede waren de Rotterdammers tijdens de eerste ontmoeting dit seizoen met 0-2 te sterk. In Rotterdam keerde Ebuehi terug in de basiself en mocht Narsingh voor het eerst zijn opwachting maken vanaf het begin.

Saaie eerste helft

De huurling van Feyenoord was degene die voor het eerste gevaar zorgde door in de tegenaanval op snelheid door te breken, maar de Spartaanse doelman Okoye was bij de les. De kansen waren schaars in de eerste helft, waarin Twente aanvallend weinig in te brengen had tegen de stugge Rotterdammers. Ook de thuisploeg kon nauwelijks voor gevaar zorgen en zo bleven beide ploegen eenvoudig op de been in de eerste 45 minuten.

Kleine kansen

Dat beeld veranderde kort na rust want Sparta was al vroeg dicht bij de openingstreffer. Duarte en Engels kregen de bal echter niet langs Drommel. Een minuut later deed ook Twente een duit in het zakje via Menig, maar het schot van de linksbuiten werd geblokt. Wie dacht dat het spel daarmee op de wagen was, had het mis. De tweede helft was qua voetbal uiteindelijk een replica van de eerste helft, waarin geen van beide teams er voetballend bovenuit stak.

Ebuehi en Danilo

Toch was Twente nog dichtbij om de ban te breken. Een kwartier voor tijd had Invaller Abass een scherpe voorzet in huis, maar zowel Ebuehi als Danilo kwamen een teenlengte tekort om de bal achter doelman Okoye te glijden. Aan de overkant moest Drommel handelend optreden bij een lage inzet van invaller Gravenberch. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd, die geen winnaar verdiende, zoals die begon: 0-0.

Sparta - FC Twente 0-0

Arbiter: Van der Graaf

Geel: Abels

Sparta Rotterdam: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Heylen, Pinto; Auassar (Duarte/80), Harroui, Smeets (Burger/80); Duarte (Mijnans/74), Thy, Engels (Gravenberch/64).



FC Twente: Drommel; Ebuehi, Dumic, Pierie, Smal; Zerrouki, Ilic (Bosch/89), Roemeratoe; Narsingh (Abass/73), Danilo, Menig (Van Leeuwen/89).

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie en de statistieken van de spelers van FC Twente.