Van den Berg was vastbesloten om Spelen te halen: "Ik stond zeker 'aan' vandaag"

Roy van den Berg rekende donderdagmiddag in een bike-off af met Nils van 't Hoenderdaal en Theo Bos en mag zich daardoor voor het eerst in zijn carrière opmaken voor de Olympische Spelen. De 32-jarige baanwielrenner uit Kampen kwalificeerde zich in het Zwitserse Grechen daarmee als starter voor de olympische teamsprint. Een droom die uitkomt.

"Je weet wat er op het spel staat, een olympisch ticket. Daar sta je wel voor 'aan'. Dat kan ik je wel garanderen", sprak hij op Radio Oost. "We werden afgelopen twee jaar al wereldkampioen en het ziet er hartstikke goed uit. Bij de Olympische Spelen willen we ook een gooi doen naar olympisch goud. Dat is ons grote doel."

"De tijden logen er niet om"

De bike-off bestond uit drie starts van 250 meter en het gemiddelde daarvan was uiteindelijk bepalend voor het laatste ticket van de Nederlandse teamsprint. Van den Berg won met overmacht, want in alle starts was hij de snelste. "De tijden logen er niet om. Ik ben hartstikke tevreden over hoe het ging. Het ging technisch hartstikke goed en het hele traject richting de bike-off ging lekker."

Wereldrecord volgende doel

Behalve olympisch goud heeft de Kampenaar nog een doel voor ogen: "Ik reed vandaag 17,1 en ik heb al eens 17,0 gereden op het afgelopen WK", vervolgt hij. "Het wereldrecord is 16,98 en dat wordt het volgende doel. Dat wil ik graag fietsen op de Olympische Spelen. Ik ga er alles aan doen om dat te verbreken."

Gaan Spelen wel door?

Door de huidige coronapandemie is het nog maar de vraag of de komende Zomerspelen in Japan doorgang zullen vinden. Toch houdt Van den Berg daar geen rekening mee. "Het speelt uiteraard door ons hoofd maar we moeten ons daarvoor afsluiten. We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden. Dat doet iedereen en de vibe is hartstikke goed. Doordat wij zo'n goed team zijn kunnen we onszelf naar een hoger doel duwen. Daar houden we ons mee bezig.".

Hoogland en Lavreysen

Op de teamsprint gaat Van den Berg samen met Nijverdaller Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen een gooi doen naar het goud. Het is het enige nummer waar Van den Berg zijn zinnen heeft op gezet. "Ik focus mij volledig op de teamsprint en de individuele sprintnummers worden door de andere jongens gedaan. De start op de teamsprint is een heel specifiek onderdeel en daar heb ik me helemaal op gefocust", besluit hij.