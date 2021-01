Ebuehi baalt van vechtvoetbal: "We konden dit verwachten en helaas komt het uit"

"Als je ziet hoe Sparta speelde, dan was dat met name vechtvoetbal", zei de verdediger na afloop. "We probeerden de tweede bal te winnen om van daaruit te voetballen. Dat is niet ons spel, maar we kenden het spel van Sparta. Dat deden ze ook bij ons in de thuiswedstrijd. We konden dit verwachten en helaas kwam het uit."

Blij met terugkeer

Ondanks de beroerde wedstrijd was de van een blessure herstelde Ebuehi blij om terug te keren in het elftal. "Altijd mooi om weer te kunnen voetballen. Dat is toch altijd het lekkerste. Het was een moeilijke wedstrijd, maar ondanks dat het niet onze mooiste wedstrijd was, ben ik wel blij om terug te zijn."

Heerenveen

"Ik ben blij dat we in ieder geval de nul hielden vandaag. Ik had gehoopt om nog drie punten mee te smokkelen. Maar het mocht helaas niet zo zijn. Hopelijk kunnen we komende zondag (tegen Heerenveen, red.) iets anders laten", aldus Ebuehi.